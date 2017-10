Răducu Popescu intervine în scandalul de la Şcoala "Dan Barbilian"

4

Furie

Si in tot acest timp staff-ul FSLI Constanta ce face? In loc sa il ia de guler pe Popescu si sa il arunce de pe post, in asteptarea zilei salariului obez, sefii sindicatului de la Constanta asista la nemerniciile D-lui Raducu: cum si-a inscenat continuarea mandatului in fruntea ISJ, cum a lichidat opozitia din inspectorat (vezi loviturile devastatoare asupra prof. Miu si a echipei sale), cum doctorul in sport (!)a inceput sa promoveze pasarici necantatoare in posturi extrem de grele etc. Sunteti multumiti de sindicat, de sefii lui pe care ii imbuibati de ani de zile cu cotizatii pentru care nu primiti absolut nimic in schimb?!