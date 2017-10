Răducu Popescu, încolţit. Mai avea dreptul să-şi examineze colegii?

Răducu Popescu, încolțit. Mai avea dreptul să-și examineze colegii?

Concursul susținut, zilele trecute, la Ministerul Educației de cei patru candidați constănțeni la funcția de inspector școlar general adjunct a stârnit numeroase comentarii ca urmare a publicării în „Cuget Liber“ a așa-ziselor „culise“.Prof. Isabela Marcu, unul dintre candidații la funcția de inspector adjunct, declara că „Răducu Popescu nu avea ce să caute în această comisie de examinare atâta timp cât nu a susținut un concurs și este numit cu delegație până la 31 august”.De asemenea, unul dintre cititori ne solicita și un punct de vedere obiectiv al liderului sindicatului învățământului constănțean, care a participat la concurs. „Așteptăm și varianta liderului de sindicat. Faceți și un articol cu ce a văzut liderul de sindicat din Constanța când a fost și el prezent în sală, ca observator, alături de cel din Ialomița și București. Cum îl cheamă, ce specializare are și să ne povestească obiectiv și drept cum s-a desfășurat concursul. Cine a făcut parte din comisie, ce pregătire a avut fiecare, așa putem să înțelegem «stan-dardele europene» sau rămânem în beznă?! Vrem detalii. Cine ni le poate da? Doar pe liderul de sindicat îl aș-teptăm! Domnul Răducu Popescu a res-pectat doar metodologia făcută în fa-voarea lui: trebuia să facă parte din comisie și a făcut… mai multe probabil, și greșeli, că doar cu toții greșim, nu este singurul!”, semnat „autentic”.Liderul sindical nu exclude modificări cu… dedicație În opinia liderului sindical prof. Mitică Iosif, titular la catedra de istorie a Școlii Gimnaziale nr. 43, care s-a aflat la Ministerul Educației în calitate de observator, concursul s-a desfășurat conform metodologiei, conștient fiind că unele voci contestă prezența inspectorului general Răducu Popescu în comisie, în calitate de examinator.„Trebuie să acceptăm că e nevoie să-și creeze o echipă, chiar și până se va organiza concurs și la Con-stanța de ocupare a funcției de inspector școlar general. La ora con-cursului era inspector general, iar metodologia nu prevede excepții. Nu știu ce s-a întâmplat de nu am avut niciun candidat pentru primul concurs, dar știu că mai există încă un județ în situația Constanței. Cu certitudine, acest concurs se va organiza după concursul pentru inspectori școlari, pentru că deja calendarul prevăzut de minister s-a depășit. Nu m-ar mira să intervină modificări, așa cum s-a întâmplat și cu precedenta prevedere din metodologie care spunea că nu au voie la concurs candidații care au mai puțin de patru ani până la pensie, ca mai apoi să se spună că pot intra în concurs cei care la data respectivă nu au împlinit vârsta de pensionare. Dar sigur aceasta a fost, ca-n România, o modificare cu dedicație pentru unu-doi ori zece candidați câți or fi”, a mai afirmat liderul sindical.Inspectorul general Răducu Popescu nu a dorit să comenteze punctele de vedere ale celor care nu consideră justă participarea sa în comisia de concurs, sugerându-ne să ne adresăm Ministerului Educației pentru mai multe lămuriri. Am solicitat opinia celor din minister și o vom publica într-o ediție viitoare a ziarului nostru.