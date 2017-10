Răducu Popescu avea dreptul să-şi examineze colegii!

3

membrii comisiei din concurs M.E.N.

si membrii comisiei , cei 2 inspectori din teritoriu: Muzica si Fizica-Chimie. Si aici, d-le ministru al EDUCATIEI, totusi este un examen de "MANAGEMENT", nicidecum "ORCHESTRA" sau INTERPRET DE MUZICA , va invitam la mai multa RIGOARE in selectia membrilor. Chiar nu are Bucurestiul un profesor doctor in management? adica, cand ati vazut ca "echipa" e de "AGREMENT", adica muzica si sport, n-aveti simtul orientarii? invatamantul are oameni pregatiti si hiperspecialisti in MANAGEMENT. De ce faceti asa GAFE? pai ce s-ar fi intamplat daca la Simona HALEP ar fi arbitrat un croitor sau bucatar?! Hai ce DUMNEZEU?! CATA SCOALA ITI TREBUIE SA GANDESTI? ...DOAR PUTINA ATENTIE ! ATAT !