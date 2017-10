Răducu Popescu a rămas fără adjunct

La începutul săptămânii trecute, după cum ne-a declarat chiar inspectorul general Răducu Popescu, Irinela Nicolae și-a dat demisia din funcția de inspector adjunct revenind în funcția de inspector învățământ preșcolar. În aceste condiții inspectorul general Răducu Popescu nu mai are niciun adjunct. Întrebat dacă are vreo propunere pentru funcția de adjunct prof. Popescu a declarat că nu are preferințe și că a lucrat bine cu întreaga echipă din ISJ. Motivele pentru care Irinela Nicolae și-ar fi dat demisia sunt ca urmare a faptului că nu s-a înscris nici la concursul pentru ocuparea acestei funcții.