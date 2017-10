Radu Ciorei şi Cristina Oprea - 19 ani de căsnicie

Radu Ciorei și Cristina Oprea - 19 ani de căsnicie

Binecunoscutul dirijor Radu Ciorei a sărbătorit 19 ani de căsnicie cu actrița Cristina Oprea, o dată cu oficierea primei ediții a Festivalului Per - Art.Radu Ciorei a asistat la festivi-tatea de deschidere a festivalului Internațional de Creație și Interpretare, în calitate de director muzical la Secțiunea Interpretare Muzicală.„Nimic nu este întâmplător. 30 august are mai multe conotații. În primul rând, astăzi este deschiderea festivalului Per - Art. Totodată, este prima zi de Bayram, Sf. Alexandru la ortodocși și 19 ani de când m-am căsătorit”, a explicat dirijorul.Totodată, maestrul a făcut o observație cu privire la importanța festivalului, accentuând faptul că Dobrogea este „un spațiu în care conviețuiesc de sute de ani 15 etnii de religii diferite”.