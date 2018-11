Radiografia școlii românești. Elevii, epuizaţi de la prea multe teme

Radiografia școlii românești. Elevii, epuizați de la prea multe teme

Părinții și elevii s-au plâns dintotdeauna de dotările din unitățile de învățământ, care, în unele zone lasă de dorit, dar și de programele mult prea încărcate și temele împovărătoare ale celor mici. Din nefericire, chiar și în secolul XXI, încă mai există școli fără apă curentă, nerenovate, cu WC-uri în curte și lista poate continua.Nemulțumiți nu sunt doar părinții ori copiii acestora, ci și membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, care au realizat, de curând, un sondaj de opinie on-line, privind starea sistemului de învățământ.Concluziile acestui sondaj arată următoarele: unitățile de învățământ au nevoie de dotări, iar programele școlare trebuie schimbate, întrucât nu sunt corelate cu cerințele de pe piața muncii și nici cu nevoile sociale. Temele elevilor constituie un factor de stres pentru aceștia, iar mulți consideră că ar trebui înlocuite cu activități practice. Potrivit sondajului, 90,2% dintre respondenți susțin că programele școlare nu sunt adaptate cerințelor de pe piața muncii și la nevoile sociale.Pe lângă materiile deja existente în aria curriculară, participanții la acest sondaj de opinie susțin că ar trebui să se introducă și unele noi, cum ar fi: educație pentru sănătate, educație sexuală, antreprenoriat, public speaking, educație financiară, dezvoltare personală sau gestionarea emoțiilor.Informatică fără calculatoare la clasăUnul dintre participanții la studiu a declarat că nu disciplinele în sine reprezintă o problemă, ci programele școlare și gradul de dotare a unităților școlare cu materiale didactice tehnologizate. Partea proastă este că în unele zone din mediul rural încă se predă informatica, fără a avea calculatoare în sălile de curs.„Educația tehnologică nu are nicio legătură cu activitatea practică, educația civică nu îi face pe copii mai receptivi la regulile sociale și respectarea lor. Schimbarea denumirilor unor discipline sau cosmetizarea altora, fără schimbarea strategiilor de predare-învățare, nu rezolvă situația adaptării copiilor la cerințele societății”, a declarat acesta. Referitor la dificultățile pe care le întâmpină unii elevi în timpul orelor de curs, peste 70% dintre respondenți invocă lipsa dotărilor din unitățile de învățământ. Apoi, alți 60% dintre participanți se plâng de faptul că sunt prea mulți elevi la clasă, în timp ce 53% susțin că sunt prea puține exerciții aplicative, iar 51% se plâng de faptul că materia este prea grea, iar limbajul folosit la clasă are prea mulți termeni specifici. Desigur, alți 60% dintre cei care au răspuns la sondajul de opinie susțin că nu au beneficiat de lecții predate cu ajutorul tehnologiei moderne.Cei care au avut astfel de dotări la cursuri au folosit, printre altele: tablă interactivă, videoproiector sau softuri educaționale pentru diverse materii școlare.Așa cum era de așteptat, o problemă importantă este cea care privește efectuarea temelor pentru acasă. Multe persoane consideră că aceste teme sunt un factor de stres, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.„Copilul meu este obosit și nervos“Daniela C. este mama unui elev de clasa a IV-a din județul Constanța, pe care am întrebat-o ce părere are despre temele pe care le are de făcut copilul său acasă.„Pe vremea mea, materia era mai ușoară și nu aveam atâtea teme de făcut acasă. Din păcate, elevii din ziua de azi, nu doar că au de parcurs o materie mult mai stufoasă, greoaie, dar sunt nevoiți să stea la birou câteva ore pe zi, pentru a-și putea rezolva toate exercițiile, compunerile sau ce le mai dau cadrele didactice de făcut pentru a doua zi. Seara, băiatul meu este nu doar extrem de obosit, dar mai ales nervos și acuză dureri de cap. Nu este normal să li se dea celor mici atât de multe teme, care la final de zi duc la epuizare”, a spus femeia.Desigur, ca acest părinte există mulți alții, care nu sunt de acord cu ritmul de pregătire al elevilor, prea încărcat pentru niște elevi de ciclu primar sau gimnazial.La rândul său, Coralia Chendru, profesor învățământ primar și preșcolar, a declarat că tema de acasă este o continuare a învățării din clasă. Tocmai de aceea, cadrele didactice trebuie să înțeleagă că nu cantitatea acesteia este importantă, ci calitatea ei: adică aceea de a-l pune pe elev în situația de a conștientiza ceea ce a înțeles din clasă, de a-și fi însușit un ansamblu de cunoștințe prealabile.„Câteva întrebări se impun atunci când se dau teme pentru acasă: «Se bazează tema pe noțiunile în clasă?», «Cât timp îi va lua elevului să o rezolve?», «Se așteaptă munca independentă a copilului sau implicarea exagerată a părintelui?», «Cum va fi verificată tema, astfel încât elevul să se simtă satisfăcut de reușită sau îndrumat dacă nu a știut să o rezolve?». Este adevărat că educația înseamnă schimbare, dar referitor la programele școlare, eu nu aș schimba ceva. Aș schimba, mai degrabă, perspectiva de raportare la acestea: păstrând conținuturile, dar oferindu-i elevului acea libertate de gândire și de simțire, în contextul potrivit creat de cadrul didactic. Metodele interactive, abordările moderne, lecțiile creative vor transforma elevul în participant activ al propriului proces de învățare”, a declarat cadrul didactic.Totodată, consilierul de imagine al Școlii nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, prof. Veronica Hagi, este de părere că învățământul trebuie să fie ancorat în realitatea pieței muncii actuale, dar mai ales în realitatea noii generații de elevi, ceea ce presupune dotare corespunzătoare.„Cât despre materiile enumerate, unele există deja. Cred că este necesară efectuarea unor cursuri de gestionare a emoțiilor și de public speaking. Educația sexuală, un subiect sensibil, ar trebui introdusă numai după ce profesorii vor fi instruiți în această direcție”, a explicat dascălul.