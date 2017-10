Râdem cât mai putem - „Omul, Bestia şi Virtutea“

Râdem cât mai putem - „Omul, Bestia și Virtutea“

Adulterul poate fi o sursă generoasă de umor pentru comedii, probabil în aceeași măsură în care ar putea reprezenta punctul de plecare al unei drame în viața reală. Luigi Pirandello a mizat pe prima variantă, într-una din piesele sale, mai puțin cunoscute, „Omul, Bestia și Virtutea”. Premiera spectacolului bazat pe acest text a avut loc sâmbătă seara, purtând semnătura regizorului Bogdan Caragea, directorul de producție al Teatrului de Stat. O soție pentru care fidelitatea nu se află pe lista sa de priorități, un soț înșelat, dar care nu pare a fi în căutarea adevărului, un amant care-și trădează nesiguranța prin surplus de sudoare și gesturi - sunt personajele principale creionate de autorul italian și întruchipate de actorii constănțeni. În rolul profesorului Paolino (amantul coleric), Adrian Dumitrescu și-a început palid interpretarea, într-o manieră care te putea convinge că asculți știrile TV Neptun. Pe parcurs, însă, prin intensificarea acțiunii, actorul s-a eliberat de prompter-ul invizibil, articulând gestual replicile și căpătând, astfel, o mai bună priză la public. Maestrul Alexandru Mereuță ne-a demonstrat, și de această dată, virtuozitatea sa, în rolul lui Toto, un simpatic și amabil farmacist, ale cărui medicamente au puterea de a influența destine. De asemenea, Liviu Manolache ne-a arătat, din nou, puterea comediei, pe care o deține și o materializează printr-o interpretare admirabilă, foarte naturală, a doc-torului Nino. Amuzante au fost și momentele celor doi elevi ai profesorului Paolino, Giglio și Belli, interpretați de Andrei Cantaragiu și Florentin Roman (cel din urmă fiind înarmat cu o pronunțată expresivitate fizică). În rolul soției adulterine, doamna Perella, am putut-o vedea pentru prima dată pe Luiza Sarivan pe scena Teatrului de Stat - o evoluție destul de ștearsă pentru rolul unei soții infidele, care își asumă riscuri prea mari pentru a putea controla un eventual eșec. O apariție puternică, menită a te face să guști din plin personajul, a avut Bogdan Caragea, a cărui interpretare credibilă și bine gândită a surprins plăcut publicul. De remarcat este și interpretarea Luizei Toma, în rolul servitoarei Grazia, un personaj vizibil apreciat de public. Din nefericire, implicațiile filosofice specifice lui Pirandello au lipsit din spectacol, comedia rămânând simplă, fără anexe care să confere o anumită profunzime poveștii. Aplauze pentru actorii Constanței După spectacol, așa cum se cuvenea, dat fiind faptul că pe 27 martie este serbată Ziua Mondială a Teatrului, Bogdan Caragea a dat citire mesajului tradițional transmis, anul acesta, de actrița Judi Dench. A urmat apoi un moment emo-ționant pentru actorii care, de câteva zeci de ani, încântă publicul cu talentul lor. Astfel, unii dintre cei mai cunoscuți actori ai Teatrului de Stat Constanța au primit un omagiu pentru întreaga lor activitate scenică, Bogdan Caragea oferindu-le diplome, dar și sculpturi realizate de Gheorghe Fărcașiu reputaților artiști Ileana Ploscaru, Diana Cheregi, Maria Nestor, Alexandru Mereuță, Lucian Iancu și Eugen Mazilu. „Sunt încântat de simpatia publicului, care compensează neplăcerile vârstei înaintate”, a spus Lucian Iancu, care se dedică, de câțiva ani, naturii. „A arunca sămânța binelui și a frumosului în inima concetățenilor tăi e o ocupație poate la fel de onorabilă ca a arunca semințe în pământ”, a precizat actorul. *** „Omul, Bestia și Virtutea“ Regia și ilustrația muzicală: Bogdan Caragea Scenografia: Eugenia Tărășescu-Jianu Mișcarea scenică: Călin Hanțiu Distribuție: Adrian Dumitrescu, Liviu Manolache, Alexandru Mereuță, Andrei Cantaragiu, Florentin Roman, Bogdan Bucătaru, Geo Dobre, Luiza Sarivan, Cristina Oprean, Luiza Toma, Bogdan Caragea. *** „Îmi ceri câteva date biografice, dar mi-a foarte greu să ți le ofer, pentru simplul motiv că am uitat să trăiesc, am uitat până într-atât încât nu pot spune nimic despre viața mea, în afară de faptul că nu o trăiesc, ci o scriu…Aș putea, dragă Crémieux, să-mi întreb personajele…poate ele vor fi în măsură să-ți dea informații”. (Răspunsul dat de Luigi Pirandello criticului francez Benjamin Crémieux, cuprins într-un citat folosit de Ileana Berlogea în lucrarea dedicată autorului italian - „Pirandello”, Editura pentru Literatură Universală, București, 1976, p. 5.)