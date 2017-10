Puzderie de premianţi cu coroniţa pe cap, inflaţie de eşecuri răsunătoare la Bac. Unde se pierd "decarii" din gimnaziu?

8

scoala finlandeza

Am intrebat pe consulul Romaniei la helsinki,daca a venit cineva din Romania la un schimb de experienta sa vada si sa afle cum copilul care invata aici nu are de dat nici un examen pana la facultate,numai in urma mediilor obtinute se pot califica pentru a intra la liceu,nu teze nu examene,putine ore,fara teme,biblioteci cu carti gratis,masa gratuita la pranz,si scoala absolut gratuita,fara f.clasei,f.scolii,paza scolii etc,la noi profesorii incearca sa nu strice mediile copiilor pentru ca au o mare pondere la admitere,sau micile cadouase sa fie de vina,cert este ca imbuibam copiii cu tot felul de chestii nefolositoare,vad ca primarii in campanie nici unul nu zice ca am sa fac o biblioteca in fiecare scoala,am sa fac ceva pentru elevi,nimic,ar fii multe de spus dar suntem invechiti si nimeni nu incearca sa schimbe ceva.Dar poate o televiziune ar putea sa faca emisiuni despre scoala romaneasca poate se face ceva totusi.