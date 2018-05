Punem lacăt pe şcoli? "Nu ne încadrăm în buget şi va trebui să găsim soluţii!"

3

Solutia este simpla!

Solutia este simpla: verificati salarizarea in unitatile de invatamant din tot judetul!!! Se fac incadrari gresite, in fiecare luna apar modificari la incadrarile profesorilor... nu se respecta normele aprobate la inceput de an scolar.... sunt muuuulte nereguli! daca intr-adevar cautati solutii, desi nu prea cred , le veti gasi, insa trebuie sa va bateti putin capul si sa mai umblati si pe teren!