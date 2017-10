Puiu Haşotti: „O incalificabilă eroare”

Institutul Cultural Român a ales Tulcea în locul Constanței

Puiu Hașotti: „O incalificabilă eroare”

Înființat în anul 2003, prin reorganizarea Fundației Culturale Române, Institutul Cultural Român (ICR) are drept scop, conform legii de funcționare, reprezentarea, promovarea și protejarea culturii și civilizației naționale în țară și în străinătate. Actualul președinte al ICR este Andrei Marga, desemnat de președintele României anul trecut, după ce timp de șapte ani această funcție a fost deținută de Horia Patapievici.După nouă ani de activitate exclusiv externă, anul trecut, în luna octombrie, prin hotărârea nr. 15449, ICR a decis organizarea filialelor în provinciile istorice ale țării, fiecărei filiale alocându-i-se două posturi în structura deja aprobată a Institutului Cultural Român.Și cum pe 17 ianuarie, conform site-ului oficial al ICR, la Tulcea va fi inaugurată Filiala Dobrogea (director: Suzan Mehmet; director adjunct: Daniela Dragomir), am dorit să aflăm reacția câtorva personalități culturale ale Constanței dacă li se pare just ca bătrânul Tomis să nu se fi numărat printre reprezentantele „provinciilor istorice”.Oamenii de cultură, luați prin surprindereAtât dr. Maria Magiru, directorul Muzeului de Artă Populară, cât și dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă, au fost luate prin surprindere la aflarea veștii, dar au recunoscut că la Tulcea s-au investit impresionante fonduri europene în reabilitarea tuturor sediilor de instituții muzeale. Ca dovadă, sediul Filialei Dobrogea va fi Casa Avramide, clădire de patrimoniu, care poartă numele primului său proprietar, armatorul grec Alexandru Avramide, și care a fost recent reabilitată.La fel de surprins a fost și fostul ministru al Culturii senatorul Puiu Hașotti, care la aflarea veștii a declarat: „Este o greșeală care cu greu poate fi iertată. Este o incalificabilă eroare și am să vorbesc cu domnul Marga personal despre acest lucru”. Și, într-adevăr, la câteva minute de la convorbirea avută a revenit senatorul cu lămuriri: „În urma discuției cu președintele ICR, am convenit ca filiala de la ICR să nu reprezinte Dobrogea, ci doar Tulcea, iar Consiliul Județean Constanța poate face o solicitare la ICR pentru înființarea unei filiale constănțene. Iar eu mă oblig ca în 24 de ore de la primirea acestei solicitări să fac toate demersurile pentru concretizarea acesteia. Dacă vom dori vom înființa și la Constanța, cu personalul cel mai bine pregătit pe care mă voi ocupa personal să-l găsesc!”.Și pentru că s-a adus în discuție Consiliul Județean, l-am contactat pe Cristian Zgabercea, fost director al Direcției de cultură. „E destul de complicat și delicat să facem noi această solicitare. Una este să vină Institutul Cultural și să propună Tulcei să fie filială, și alta este să venim noi și să solicităm înființarea unei filiale. Ne învârtim ca Hector în jurul cozii. O să iau totuși legătură cu domnul Marga să vedem cum putem face să integrăm și Constanța”.Conform hotărârii ICR, înființarea altor filiale este posibilă sub condiția aprobării de către Comitetul Director al Institutului Cultural Român și sub condiția asigurării resurselor de finanțare necesare în anul 2013.