Publicarea „Versetelor satanice“ pune pe jar Muftiatul, BOR şi Ambasada Iraniană

Publicarea „Versetelor satanice“ pune pe jar Muftiatul, BOR și Ambasada Iraniană

Muftiul cultului musulman în România, Murat Iusuf, a spus că este foarte indignat că volumul controversat „Versetele satanice“, de Salman Rushdie, a apărut în librării chiar în prima zi de Kurban Bairam, sărbătoarea sacrificiului, una dintre cele mai importante sărbători musulmane. Iusuf s-a arătat mirat de faptul că o editură din România a tradus și a lansat o carte controversată, ca cea a lui Rushdie. „În România, comunitățile creștină și musulmană sunt un model de conviețuire, așa că nu înțeleg de ce o editură din România a decis să publice un asemenea volum”, a spus Iusuf pentru NewsIn. Peste 100.000 de musulmani din România sărbătoresc, de joi, timp de patru zile, Kurban Bairamul, unul dintre cele mai mari evenimente religioase din calendarul islamic. Muftiul a spus că „Versetele satanice” au fost publicate în 1988 și au creat controverse în trecut, însă nu mai sunt de actualitate. „Am cartea aceasta în biblioteca mea, în limba turcă.” Muftiul a spus că Rushdie nu este nici prima nici ultima persoană acuzată de blasfemie. Titlul „Versetele satanice” face referire la versuri retrase din Coran despre care se spune ca i-ar fi fost „dictate” lui Mahomed de diavol. Iusuf a spus și că a făcut un apel la calm în comunitatea musulmană: „Dorim să rezolvăm lucrurile pe calea dialogului”. Totodată, într-un comunicat, Ambasada iraniană la București a denunțat traducerea „Versetelor satanice” și a cerut interzicerea ei în România. Reprezentanții editurii Polirom au spus că nu doresc să comenteze. Polirom a anunțat însă cu ceva timp în urmă apariția pe piață a „Versetelor”, întârziată de complexitatea traducerii, după cum a declarat în presă traducătoarea, Dana Crăciun. Seria în care apare cartea, „Salman Rushdie“ din „Biblioteca Polirom“, este una de lux, ceea ce înseamnă mai mult timp alocat producției. Și Patriarhia Română a avut o reacție pe această temă. Biserica Ortodoxă s-a declarat solidară cu poziția musulmanilor și a anunțat, într-un comunicat de presă, că „dezaprobă manifestările care lezează valorile spirituale și simbolurile religioase, indiferent de religia oficială pe care acestea le exprimă”. Biserica a precizat că-și bazează atitudinea pe Legea nr. 489/2006, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care stipulează: „În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase”. Salman Rushdie a fost condamnat la moarte, în 1989, printr-o fatwa (decret religios) a ayatolla-hului iranian Ruhollah Khomeiny, fondatorul Republicii Islamice, care l-a acuzat de blasfemie după publicarea romanului „Versetele satanice”. Polirom are contract pentru toate cărțile lui Rushdie Romanul „înscenează o luptă a Binelui cu Răul într-un decor plin de fantezie și savoare” („Publishers Weekly”). Rushie spune, într-o prezentare a volumului, că, în sinea sa, a existat întotdeauna „o luptă corp la corp” între „ispita rădăcinilor și cea a drumului”. „În această înfruntare dintre cei dinăuntru și cei din afară, m-am obișnuit să mă simt concomitent în ambele tabere. Acum am ajuns de partea acelora care, prin preferințe, fire și circumstanțe, pur și simplu nu aparțin. Această neapartenență - la care mă gândesc ca la o dezorientare, o pier-dere a Orientului - este acum patria mea artistică“. Directorul editorial Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul colecției Biblioteca Polirom, a spus, la lansarea cărții de joi, din capitală, că a citit cartea în anul I de facultate, împrumutată de la British Council, și o consideră unul dintre cele mai bune romane ale lui Rushdie. Deși a spus că are temeri legate de această apariție editorială pe piața românească, „normale și de înțeles”, Stănescu a explicat că publicarea „Versetelor” era un pas normal pentru Polirom, care are contract pentru toate cărțile lui Rushdie, „inclusiv pentru cartea care va apărea în Anglia peste vreo șase luni”.