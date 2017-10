Psihologii şcolari şi-ar putea primi salariile, pe 20 noiembrie

Psihologii școlari și-ar putea primi salariile, pe 20 noiembrie

Pe 10 noiembrie, cei 126 de psihologi, psihopedagogi și personal auxiliar din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională ar fi trebuit să primească salariile aferente lunii octombrie. Spre deosebire de cadrele didactice și nedidactice ale căror salarii sunt suportate din bugetele primăriilor, categoriei sus-amintite îi sunt alocate venituri de la Consiliul Județean Constanța. Cum a trecut deja o săptămână și banii nu par să vină curând pentru că în bugetul CJC nu mai există fonduri, de la începutul acestei săptămâni psihologii au intrat în grevă japoneză. „Nu suntem vinovați cu nimic că se întâmplă acest lucru și de aceea aș fi dorit să fiu și eu informată măcar cu un sms că vor apela la greva japoneză”, ne-a declarat, ieri, Mariana Bălănescu, director CJRAE. „Au mai fost niște mici întârzieri și în alte luni, iar acum am făcut adrese atât la Inspectoratul Școlar, cât și La Consiliul Județean și așteptăm să se rezolve problema. Ar fi trebuit să comunice mai mult cu noi pentru că întotdeauna am fost înțelegătoare”, a mai adăugat aceeași interlocutoare. La Consiliul Județean, purtătorul de cuvânt Cristian Moldovanu n-a putut să ne dea nicio veste îmbucurătoare. În schimb, liderul sindical al celor 123 de psihologi sindicaliști, Marieta Căescu, își pune mari speranțe în sprijinul colegilor săi de sindicat, care au promis intervenții. „De asemenea, inspectorul școlar general se află azi la Ministerul Educației (ieri - n.r.) și așteptăm și din partea acestui for un răspuns. Se întrevăd spe-ranțe să luăm salariile pe 20 noiembrie”, a afirmat liderul Căescu.