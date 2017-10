Provocare la o aventură în tabăra de la Capidava

În acest week-end, Aventura Danais debutează cu un eveniment spectaculos, care le propune constănțenilor explorarea unei serii de obiective istorico - culturale autohtone, care să-i pregă-tească pentru întâlnirea cu dacii de la Capidava. Toate punctele din program stau sub semnul lupilor, a căror comoară o vor găsi participanții în tabăra Danais din Capidava, prilej cu care se va petrece o întoarcere în timp, prin trăirea istoriei în cadrul atelierelor de arheologie și fierărie și antrenamentelor cu armele dacice - falx, sica și arc. Programul zilei de sâmbătă, 25 ianuarie, va debuta cu vizitarea cetății Ulmetum (Pantelimon) și a cetății Carsium, tell neolitic Hârșova (așezare de 7000 de ani) și a muzeului de Artă Dinu și Sevasta Vintilă din Topalu. Vizitarea cetății Capidava va fi urmată de un prânz la tabăra Danais, Asociația reconfirmându-și reputația de gazdă bună, oferind mâncare delicioasă la ceaun, pâine la cuptorul de pământ și vin bun. După masă, programul cuprinde prezentarea tradițiilor populare despre lupi, atelier fierărie Capidava (reconstituire sica dacica), antrenamente cu dacii: tir cu arcul, lupte corp la corp cu sica și falxul, atelier de arheologie, vânătoarea comorii și premierea câștigătorilor.Stindardul dacic, dragonul cu cap de lup și trup de șarpe, sintetizează simbolismul zalmoxian, conform historia.ro, pentru că ambele animale se referă la principiile creatoare. De asemenea există o ipoteză conform că-reia numele de „daoi” al dacilor este în dialectul traco-frigian „daos”, care înseamnă lup. Dacii s-ar fi identificat cu lupul, asociat zeului luminii, Zalmoxis. Mircea Eliade, în „De la Zalmoxis la Gengis-Han”, avansează ideea că dacii sunt o confrerie războinică aflată sub semnul lupului. Ipoteza pleacă de la numele de „daoi” pe care-l dă Strabon dacilor și de la substantivul „daos”. Conform calendarului popular românesc, perioada cuprinsă între 25 ianuarie și 2 februarie este cunoscută sub numele „Filipii de iarnă” - zeități protectoare ale lupilor. Filipii de iarnă marchează în Calendarul popular sfârșitul perioadei de împerechere a lupilor, începută cu aproximativ 80 de zile în urmă, la Filipii de Toamnă. Filipii de iarnă sunt ținuți mai cu seamă în casele de ciobani și în gospodăriile în care sunt animale. Aceștia sunt respectați pentru protejarea vitelor și a oilor de atacul lupilor.De asemenea, se crede că gospodarul care nu va prăznui Filipii va rămâne fără păsările din curte, pe care i le vor mânca hultanii. Bătrânii spun că în aceste zile nu-i bine să dai nimic din casă că altfel vei da tot anul. Totodată, în zilele Filipilor de iarnă, se fac prevestiri cu privire la vremea ce are să vină.