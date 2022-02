Provocare adresată elevilor Colegiului de Arte: să descrie cu un cuvânt locul preferat din Constanța

Echipa de implementare a proiectului Erasmus+, "My Soft City, from Flâneur to Entrepreneur", co-finanțat de Uniunea Europeană, elaborat de House of Education and Innovation - HEI din Constanța și implementat în parteneriat cu Colegiul Național de Arte „Regina Maria" Constanța, a derulat, la mijlocul săptămânii trecute, primul atelier, la care au participat elevi din clasele a IX-a A, a X-a A și a XI-a A.În acest atelier de ilustrații, desfășurat la sediul colegiului, elevii au primit informații despre patrimoniul cultural al orașului Constanța și au desenat de zor!Și-au creat o stemă proprie, au ilustrat monumente emblematice pentru orașul nostru (aparținând unor stiluri arhitecturale și perioade istorice diferite) și au venit cu soluții ingenioase la provocarea lansată, de a realiza propuneri de intervenții asupra unor spații și clădiri din peninsulă.Unul dintre rezultatele finale vizate în cadrul proiectului este crearea hărții ilustrate a centrului istoric al orașului Constanța, prin filtrul propriilor experiențe și emoții ale elevilor implicați în proiect!Echipa de proiect este formată din Irina Filip - profesor arhitect, coordonator proiect în cadrul Colegiului Național de Arte „Regina Maria”;Andreea Cosma - manager de proiect, co-fondator al Asociației„House of Education and Innovation“ - “HEI” din Constanța; Cristina Gioadă - arhitect voluntar, ilustrator al proiectului „Neuitatele”, colaborator în cadrul proiectului ”MySoft City”; Alexandra Topală - lucrător de tineret, co-fondator al Asociației “House of Education and Innovation“ - “HEI” din Constanța.Tinerii participanți la atelierele de educație non-formală din cadrul proiectului Erasmus+ „My Soft City, From Flâneur to Entrepreneur" derulat în cadrul Colegiului Național de Artă "Regina Maria", din Constanța, au răspuns! Aflați de ce au fost interesați de participarea la un astfel de proiect cu caracter inedit în Constanța și care este locul lor preferat din oraș!Câteva dintre răspunsurile tinerilor, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani:"De ce ești interesat de patrimoniul orașului Constanța?""...îmi doresc să mă pot identifica cu ceea ce mă înconjoară, să îmi dau seama de calitatea lucrurilor care ne formează orașul"."...tinerii ar trebui să fie mai atașați de patrimoniul lor"."...cred că orașul nostru este unul foarte frumos"."...îmi place să descopăr comorile acestui oraș"."...doresc ca numele Constanța să se afle în inimile celor care îl populează, alături de cuvântul "Acasă""."...Constanța are un potențial cultural în ciuda aspectelor comerciale".și"Care este locul tău preferat din Constanța? Alege un cuvânt pentru a-l descrie!"Centrul vechi - "portal", "esența orașului";Casa de Cultură - "libertate";Piața Ovidiu - "istorie";Cazinoul - "Simbol".