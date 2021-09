Protest inedit, în prima zi de şcoală. „Vrem spaţii pentru elevii noştri!”

Şcoala nr. 30 a solicitat şi, printr-o hotărâre de Consiliu Local, a primit, în luna septembrie 2018, sala de sport, două terenuri, cantina şi un internat care erau în administrarea „vecinilor” de la Liceul Tehnologic „Tomis”. Conducerea liceului s-a opus la momentul respectiv, directorul prof. Cornel Dumitraşcu a refuzat să semneze hârtiile de predare, însă, ulterior, a fost pronunţată o sentinţă definitivă prin care unităţii gimnaziale îi erau alocate spaţiile respective. Cu toate acestea, autorităţile locale au amânat, în fiecare an, punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii de Consiliu Local. În cele din urmă, actualul primar, Vergil Chiţac, a propus anularea articolului cu pricina şi a fost votat în şedinţa Consiliul Local Constanţa din iulie 2021. De altfel, spaţiile respective au fost incluse într-un proiect amplu pentru dezvoltarea învăţământului dual.







„Am luat examenul de calitate pentru toţi elevii!”





„Sunt probleme de mai bine de patru ani de zile. Printr-o muncă pe care am dus-o cu vechea conducere a Primăriei Constanţa, am obţinut nişte spaţii, legal, justificat, pe baza notelor de fundamentare prezentate Consiliului Local. Aceste clădiri sunt lăsate de izbelişte de ani de zile şi, într-un an, doi, se vor degrada total. Asta în timp ce noi avem nevoie extraordinar de mare de spaţii. Ne-a ajuns cuţitul la os. Aşteptăm de foarte mulţi ani. Am fost condamnaţi tot timpul că de ce avem mulţi elevi şi numărul lor tot creşte. Creşte pentru ceea ce oferim noi. Am luat examenul de calitate pentru toţi elevii care ne trec pragul şcolii, de la clasa pregătitoare până la finalizarea clasei a VIII-a”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Şcolii nr. 30, prof. Sorin Cernăianu.















De partea cadrelor didactice şi a conducerii unităţii de învăţământ sunt şi părinţii elevilor, care susţin că „au venit în această instituţie pentru rezultatele deosebite pe care le are”. „Este o anormalitate a secolului în care trăim, o asemenea şcoală de prestigiu să nu aibă spaţii suficiente, să nu aibă laboratoare decente, o sală de sportă, ţinând cont că sănătatea copilului pleacă de la ora de educaţie fizică. Ne dorim ca demersurile cadrelor didactice să fie auzit de instituţiile abilitate, să se ia măsuri într-un regim de urgenţă”, ne-a precizat un părinte care are doi copii în Şcoala nr. 30.







Vizele de flotant, analizate de primărie





Inspectorul şcolar general, prof. Sorin Mihai, prezent la protestul cadrelor didactice, a invitat la discuţii şi a dat asigurări că se vor căuta cele mai bune soluţii atât pentru elevi cât şi pentru şcoală.





Pe de altă parte, potrivit reprezentanţilor Primăriei Constanţa, va fi demarată şi o analiză a vizelor de flotant pentru zona respectivă, ştiut fiind faptul că principala condiţie ca un copil să meargă la o anumită şcoală este ca să locuiască în circumscripţia arondată unităţii respective. „Viza de flotant este utilizată pentru o situaţie particulară şi nu poate fi o portiţă pentru părinţii care vor să îşi înscrie copiii la o anumită şcoală. La Şcoala nr. 30, numărul de elevi a crescut de la an la an şi vom face o situaţie cu acestea”, au precizat reprezentanţii Primăriei Constanţa.





A fost zarvă mare luni, 13 septembrie, în curtea Şcolii „Gheorghe Ţiţeica” din Constanţa, unde, printre elevi cu flori, părinţi emoţionaţi, cadrele didactice ale instituţiei au ieşit din clase şi, purtând la gât, foi cu diferite mesaje, au făcut grevă japoneză timp de mai bine de o oră. Ei cer autorităţilor locale, cele care administrează patrimoniul unităţilor de învăţământ, alocarea de noi spaţii, pentru a-i putea primi pe toţi elevii înscrişi în unitate şi care, în prezent, sunt împărţiţi în clase ce depăşesc efectivele prevăzute de lege.