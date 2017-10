Prorectorul Marian Cojoc depune oficial candidatura

6

asculta la mine !!!!!!

mariane era mai bine ....asculta tu de la mine ....stii ca am baza in tine .....sa mai tragem o cantare....sa sustinem sus si tare.....ca pe vremuri cand la ABA......vorbeam mult si pe degeaba.....sa sustinem sus si tare......ca navem talente in noi .....sa conducem amandoi....un lucru asa de mare ......precum lumi universitare.....noi suntem doi catzelushi ....de tata ciupina pusi......sa ne rupem in plamani ....sa tipam ca suntem buni .....dar de fapt cum stii si tu......cum zicea si raposatu....cum zicea si mandalopol..... ca nu detinem monopol ......ca nu avem de fapt pe nimeni .....si uite asa va veni vineri ....ziua la care amandoi am visat ....ziua cand altii o sa ne faca de cicat....vedem atunci si tu si eu ....cum ne facem de handel.....conducerea nu e de noi....o stim bine amandoi ....hai nu mai fii intristat ....fii ca mine mai barbat ......si recunoaste cu mariana ...ca o sa mancam cicat cu sana......fii tare ....daca nu faci fata faci spate!