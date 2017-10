Propuneri de timp liber

Ştire online publicată Miercuri, 12 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 16 august, Țapinarii, formația care a lansat curentul „Anti-Valentine’s”, revine la malul mării pentru un concert unic în Vama Veche, pe scena localului „La Barbă Neagră”, începând cu ora 21.Cosmin Covei și Adrian Tănase au format trupa în anul 2001. Este singura formație care are un turneu național Anti-Valentine’s Day, ce luptă împotriva dulcegăriilor ipocrite.Cu versuri sincere, trupa a fost invitată în cele mai importante festivaluri din România, precum Folk You, TIFF Cluj, Bucharest Comedy Week. De asemenea, cei doi au colaborat cu artiști neconvenționali, printre care se numără Florin Piersic jr, Ada Milea sau Florin Chilian.v v vRâsul slăbește, relaxează și te binedispune! Motiv suficient să mergi la un show de stand-up comedy cu unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din România, Cătălin Bordea.„Păcătosul” Bordea revine la Constanța pentru un show de stand-up miercuri, 19 august, de la ora 21.30 la restaurant Harlequin Mamaia. În deschidere, pe scenă va urca Alex Mocanu.v v vInegalabilul Horia Brenciu și trupa sa HB Orchestra revin la Mamaia și au pregătit publicului de la malul mării un super-concert. Evenimentul va avea loc vineri, 21 august, de la ora 23, pe scena clubului Bellagio din Mamaia.În anul 2002, Horia Brenciu a format trupa HB Orchestra, primul lor album fiind intitulat „35". HB Orchestra abordează genuri muzicale variate, precum pop, rock, jazz, latino, gospel sau country, interpretând atât creații proprii, cât și cover-uri.Anul trecut, Horia Brenciu a uimit publicul cu mutarea sa de la postul Pro TV la Antena 1, unde este jurat in emisiunea X-Factor.