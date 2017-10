Propoziţia subiectivă le-a dat dureri de cap elevilor

Evaluarea Națională 2012 - proba scrisă la română

Propoziția subiectivă le-a dat dureri de cap elevilor

Pentru mii de părinți constănțeni, ziua de ieri a fost una de mare încărcătură emoțională, ei însoțindu-și copiii, absolvenți de opt clase, la primul examen în lungul șir al celor care vor urma: proba scrisă la limba și literatura română. În curțile școlilor, i-am găsit împărtășind impresii și povestind cum au încercat să-și determine odraslele, să le ambițione-ze să învețe. La Școala nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, un părinte povestea că și-a luat de mână băiatul și i-a arătat liceele de frunte ale Constanței, care se mândresc cu generații de absolvenți merituoși, dar l-a dus și în cartierele mărginașe, unde se află unități de învățământ mai puțin recunoscute prin valorile pe care le „scot” pe piața forței de muncă. 95 de elevi au absentat Din totalul celor 6.265 de elevi care au terminat, teoretic, clasa a VIII-a, s-au înscris la Evaluarea Națională 5.680. Diferența o reprezintă acei elevi care mai au de susținut corijențe sau au rămas repetenți ori chiar nu și-au dorit să susțină proba. Din totalul celor înscriși, 95 nu s-au prezentat. Varianta extrasă din cele 10 alcătuite de Centrul Național pentru Evaluare și Examinare a fost cea cu numărul 6. La subiectul I, proba A a constat într-un text literar ce aparține genului epic și care, conform afirmației prof. Gabriela Costea, inspector de specialitate limba română, se numără printre preferințele elevilor, iar cerințele au avut un grad mediu de dificultate. La proba B, le-au fost testate creativitatea și abilitățile dobândite anterior. La proba A a subiectului II, textul a avut conotații jurnalis-tice, iar cerințele s-au încadrat în noțiunile acumulate până la sfârșitul semestrului I din clasa a VIII-a. Iar proba B a constat într-o compunere portret. „Selecția textelor suport a fost una riguroasă și care a avut la bază lecturile suplimentare, citite în cei patru ani de gimnaziu”, a mai afirmat prof. Costea. Cu toate că la ieșirea din examen, după cele 120 de minute regulamentare, cei mai mulți elevi erau fericiți că au scăpat cu bine de această probă, nu pe puțini i-am găsit dezamăgiți că, la subiectul I, proba B, au confundat propoziția subiectivă cu cea predicativă, și care cântărea destul de mult în nota finală. Și pentru că am constatat că unii părinții nu știau cum se va face admiterea la liceu, reamintim că aceasta are la bază media ponderată, în care media generală la evaluarea națională din clasa a VIII-a are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a are o pondere de 50%. Următoarea probă, la matematică, are loc mâine.