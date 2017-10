Promisiuni solemne, cu lacrimi şi mândrie în suflet. Viitorii ofiţeri şi maiştri militari de marină au depus jurământul

Promisiuni solemne, cu lacrimi și mândrie în suflet. Viitorii ofițeri și maiștri militari de marină au depus jurământul

„Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții!“ au strigat, ieri dimineață, într-un singur glas, peste 100 de viitori ofițeri și maiștri militari de marină. 58 de studenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ și 55 de elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ au depus jurământul militar, consfințind astfel legământul lor suprem față de patrie și popor.Pe rând, tinerii și-au strigat numele cât au putut de tare și au jurat credință. Nu și-au permis emoții pe perioada ceremoniei, au privit numai înainte, atenți la comenzile comandanților lor; chiar dacă la numai doi pași de ei, părinților și bunicilor le șiroiau lacrimile pe față. Abia la finalul festivității și-au putut îmbrățișa apropiații și au lăsat frâu liber sentimentelor.Rectorul Academiei Navale, comandor conf. univ. dr. Octavian Tărăbuță, i-a felicitat pe studenți și pe elevi pentru că au ales să fie parte a schimbării armatei române, nu doar simpli spectatori, iar comandantul Școlii Militare de Maiștri Militari, comandorul Viorel Vasile Roman, le-a spus că de la ei țara așteaptă să devină militari profesioniști.Cei mai emoționați au fost părinții tinerilor care au ales drumul armatei. Cu inimile strânse de promisiunile solemne făcute de copiii lor, dar și cu piepturile pline de mândrie, nu și-au putut reține lacrimile pe parcursul ceremoniei.„De acasă mi-am propus să nu plâng. Băiatul meu mi-a spus să nu mă vadă că plâng, pentru că este un început fericit pentru el, nu trist. Dar când au început să-și strige numele pe rând și să spună că jură și că își dau viața pentru patrie, nu m-am mai putut abține. A fost prea mult pentru mine”, ne-a povestit, cu vocea sugrumată de emoție, mama unui student boboc, venită din județul Buzău.Disciplină, ambiție și responsabilitateCele 12 fete, studente și eleve, care au depus jurământul, ieri, s-au ținut și ele tari.„Ziua de astăzi reprezintă o promisiune solemnă, o legare față de patrie. A fost un moment foarte emoționant, pe care nu îl poți simți decât trăindu-l, cu emoții foarte intense. Este o meserie care nu te pregătește doar profesional, ci și ca om, este o meserie care ține de responsabilitate, de disciplină. Încerc să ajung la nivelul bărbaților. Într-adevăr, este puțin greu, dar am ambiție și noi, femeile, suntem puternice și vom reuși”, ne-a mărturisit eleva Aurelia Dumitrache, din Tulcea.Pentru Iulian Orlando Vlase, din Năvodari, alegerea a fost simplă și a venit tot din chemarea spre disciplină, insuflată chiar de la tatăl său, militar la rândul lui.„L-am avut model pe tatăl meu, care a fost soldat la vremea lui, de când armata era obligatorie. El a inspirat în mine această chemare spre armată și disciplină, spre ordine, este ceva ce în altă parte nu pot găsi”, povestește studentul.„Urmează patru ani foarte frumoși și plini de surprize“La rândul ei, Antonia a bătut drum lung pentru a-și urma visul de a fi studentă la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. A venit tocmai din Războieni - Cetate, din județul Alba, convinsă că următorii patru ani vor fi foarte frumoși și plini de surprize. Sora ei a ales aviația, iar ea a intrat în marină. Deși e conștientă că nu le va mai avea aproape, mama celor două fete spune că este foarte mândră de ele.„M-au făcut mândră până la cer. Și nu contează că vor fi departe, important este să le bine, să facă ceea ce le place și le iubesc foarte mult”, ne-a spus mama, în timp ce-și strângea cu foc fiica în brațe.Antonia recunoaște că nu a fost obișnuită să stea departe de casă și de familie și că probabil îi va fi greu.„De când am aflat de academie am început să mă îndrăgostesc de tot ce înseamnă marină. Urmează patru ani foarte frumoși și plini de surprize. Este greu departe de familie, dar merită”, recunoaște studenta.Marea se vede de la Sighetu MarmațieiTot de departe vine și Ionuț. Tocmai de la Sighetu Marmației. Băiatul este primul student la marină din familia sa, iar la jurământ i-au fost alături și părinții și unchii și bunicii, tot familionul.„Au fost foarte emoționante momentele de jurământ. Sunt pregătit pentru cei patru ani de militărie și astăzi a fost inițierea oficială în procesul acesta. Am trecut peste dorul de casă, pentru că ceea ce am ales să fac, fac din pasiune. Îmi doresc de mic să urmez această meserie și am absolvit cursurile Liceului Militar din Alba Iulia și a fost singura categorie de forțe pe care am ales-o”, ne-a spus Ionuț Fodoruț.Alături de el, vizibil emoționat, tatăl său nu a mai putut să rostească decât: „Mi-e greu fără el. A fost mâna mea dreaptă, a fost un copil foarte cuminte de mic și ascultător. O să fac naveta cu plăcere. Pentru el o fac și-s bucuros că România va avea un ofițer de înaltă calitate ca el”.