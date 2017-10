Proiectul „Fiecare copil în şcoală” va reduce analfabetismul

În comuna Castelu

Proiectul „Fiecare copil în școală” va reduce analfabetismul

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 29 ianuarie, în localitatea Castelu s-a petrecut un eveniment cu totul deosebit pentru comunitatea acestei comune ce nu se poate lăuda cu un nivel nici măcar mediu de trai. Acest nivel a fost și motivul pentru care directoarea școlii, prof. Antoneta Prodan, a luptat din răsputeri să le ofere posibilitatea celor mulți și nevoiași să aibă acces la buchia cărții. Și tot bătând la foarte multe uși, a ajuns și la Asociația Ovidiu Rom, cu sediul în București, unde avea să descopere o echipă de oameni minunați. La cinci luni de la semnalul disperat al profesoarei-director, reprezentanții Ovidiu Rom, cărora li s-a alăturat financiar și Carrefour, au inaugurat ieri trei moderne săli de curs: un cabinet de limbi străine, un centru de resurse și o clasă. Fericită peste măsură de reușita neașteptată, directoarea Prodan spunea că proiectul „Fiecare copil în școală” o va ajuta să demonstreze valoarea conceptului „Școala – inima comunității”, sub care se desfășoară întreaga activitate. „În proiectul de dezvoltare instituțională, școala noastră are rolul de instituție comunitară principală, fiind o organizație cu inițiative care duc la parteneriate și cooperare capabile să dinamizeze și să dezvolte comunitatea din Castelu. Abandonul școlar de-a lungul generațiilor a dus la apariția unui adevărat fenomen în comunitate și mă bucură că apelul meu a avut ecoul de care aveam nevoie pentru găsirea unei soluții care să răspundă atât aspectelor educative, cât și celor sociale”, a mai adăugat directoarea Școlii din Castelu. Din partea Carrefour România, susținătorul de bază al evenimentului de ieri, de la Castelu, Andreea Mihai, director marketing, afirma că noul proiect reprezintă un succes pentru inițiativa națională de a ajuta copiii să nu renunțe la școală și în același timp pentru Carrefour, să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață. „Copiii sunt cei mai vulnerabili dintre noi, astfel încât un număr mare dintre proiectele sociale ale Carrefour, le sunt dedicate. Suntem onorați că participăm la adoptarea unei școli și că-i încurajăm pe cei mici să spere într-o viață mai bună urmând calea educației”. Prezentă și ea la marele eveniment, Maria Gheorghiu, director executiv al Asociației Ovidiu Rom, spunea că „acest proiect a derivat din propunerea de politici publice «Fiecare Copil în Școală în 4 pași» și este o platformă pentru un parteneriat local activ pentru educație, care include vocea actorilor locali: consilii locale, ONG-uri, școli, inspectorat școlar județean, comunitatea de afaceri. Rolul Asociației Ovidiu Rom este unul de catalizator în prima etapă, urmând ca treptat liderii locali să preia integral această responsabilitate. Deși scurtă, activitatea din lunile septembrie-decembrie a permis identificarea resurselor locale pentru modernizarea procesului de învățământ. Un prim rezultat: în luna noiembrie frecvența școlară a fost de 100%”. Primarul comunei, Nicolae Anghel, recunoaște că acest proiect îi ajută să identifice posibile soluții și îi sprijină să realizeze intervenții pentru copiii care provin din medii sociale defavorizate. „Ne confruntăm la Castelu cu un fenomen, faptul că mulți părinți de etnie turcă romă nu își înscriu la școală copiii din cauza sărăciei și a faptului că ei înșiși sunt analfabeți”. Acesta este începutul unei inițiative pe termen lung, care are ca obiectiv implementarea de soluții de reducere a decalajului educațional cauzat de sărăcie, prin sprijinirea familiilor aflate în situații de risc social pentru care sistemul școlar prezintă adeseori provocări financiare și sociale descurajatoare.