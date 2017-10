Proiectul CORAL, la final

2

adevarat

Cum este posibil un cursant care nu avea nicio clasa cand s-a inscris in proiectul Coral,sa obtina in anul scolar 2014-2015, 3 sau 4 nivele (clase ) si sa se inscrie mai departe in clasa a V a in anul scolar 2015-2016 .De mentionat ca unii cursanti , urmeaza in anul scolar 2015-2016 cursuri gimnaziale ,dar nu stiu sa scrie si nici sa citeasca.Au scos analfabeti cu diploma.Multi cursanti vorbesc de rau pe formatori,care le spune au un alta sa treaca timpul si mai putin sa ii invete carte .Bataie de joc fata de sarmani.