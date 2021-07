Proiectul „Arhicup” promovează patrimoniul cultural al Dobrogei

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) a găzduit în cursul zilei de vineri, 9 iulie, un workshop la care au participat studenţii Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa. În cadrul acestuia, tinerii au efectuat, sub supravegherea specialiştilor, activităţi de scanare 3D a unor piese din patrimoniul muzeal. Prin activitatea propusă, instituţia de cultură a implicat comunitatea educativă locală în activităţi culturale din cadrul proiectului „Arhicup” şi a facilitat însuşirea de către participanţi a unor abilităţi în utilizarea unor metode digitale pentru promovarea patrimoniului cultural.Potrivit reprezentanţilor MINAC, proiectul „Arhicup” a debutat la data de 1 iunie 2020, are o perioadă de implementare de 24 de luni şi se derulează în cadrul unui program cofinanţat de Uniunea Europeană. Acesta are ca obiectiv principal promovarea turismului arheologic, istoric şi cultural din regiunea Mării Negre, prin utilizarea tehnologiilor digitale.