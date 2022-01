Proiecțiile la Centrul „Jean Constantin” se reiau din 5 ianuarie

Comedie, animație, aventură sau SF, iată genurile cu care din 5 ianuarie Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” va relua proiecțiile.Este vorba despre „The Kings Man”, „Matrix Resurection”, „Spiderman – No way Home”, „Clifford – The Big Red Dog”, dar și premiera filmului românesc „Tabăra”. Care spune povestea unor copii care ajung într-o tabără de “deztehnologizare” în care sunt învățați să scape de dependența de tehnologie, de la telefoane până la social media și tablete. Filmul are un scop moralizator, însă este combinat cu mult umor și intrigi interesante. Tabăra este un film românesc independent și totodată ultimul proiect al trupei 5GANG.