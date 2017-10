Proiecţie specială la Cityplex Tomis Mall

Proiecție specială la Cityplex Tomis Mall

Mâine-seară, de la ora 19, la Cityplex Constanța (Tomis Mall) va avea loc proiecția specială a documentarului „YouTube Bazaar” în prezența echipei filmului. Docu-mentarul lui Dan Chișu analizează fenomenul new media și ce presu-pune acesta în contextul societății de astăzi, cu participarea extraordinară a lui Bogdan Teodorescu, Alfred Bulai, Tudor Giurgiu, Bogdan Naumovici, Cristi Rogozanu, Mă-dălin Voicu ș.a.Directorul de imagine al filmului este Andrei Gheorghe, montajul este realizat de Mihai Codleanu, sunetul îi aparține lui Marius Leftărache, iar din coloana sonoră a filmului face parte cunoscuta piesă Robot Armă-sar Attack (Gojira vs. Liviu Vasilică). Regia și scenariul sunt semnate de Dan Chișu. Filmul este o producție independentă, realizată de DaKINO Production alături de co-producătorii Watch Me Productions (Codin Mati-ciuc) și DiudFilm (Andrei Gheorghe).Regizor, scriitor și producător, Dan Chișu este la cel de-al șaselea lung metraj al carierei sale, după deja cunos-cutele filme „WebSiteStory”, „Ursul”,„Și caii sunt verzi pe pereți”, „Déjà Vu” și „București NonStop”.