Proiecţie specială la Cityplex Tomis Mall

Proiecție specială la Cityplex Tomis Mall

Mâine-seară, de la ora 19, la Cityplex Constanța (Tomis Mall) va avea loc proiecția specială a documentarului „YouTube Bazaar” în prezența echipei filmului. Documentarul lui Dan Chișu analizează fenomenul new media și ce presupune acesta în contextul societății de astăzi, cu participarea extraordinară a lui Bogdan Teodorescu, Alfred Bulai, Tudor Giurgiu, Bogdan Naumovici, Cristi Rogozanu, Mădălin Voicu ș.a.Directorul de imagine al filmului este Andrei Gheorghe, montajul este realizat de Mihai Codleanu, sunetul îi aparține lui Marius Leftărache, iar din coloana sonoră a filmului face parte cunoscuta piesă Robot Armăsar Attack (Gojira vs. Liviu Vasilică). Regia și scenariul sunt semnate de Dan Chișu. Filmul este o producție independentă, realizată de DaKINO Production alături de co-producătorii Watch Me Productions (Codin Maticiuc) și DiudFilm (Andrei Gheorghe).Regizor, scriitor și producător, Dan Chișu este la al cel de-al șaselea lung metraj al carierei sale, după deja cunoscutele filme „WebSiteStory”, „Ursul”, „Și caii sunt verzi pe pereți”, „Déjà Vu” și „București NonStop”.