Proiecţie specială la Cinema Cityplex - Tomis Mall

Proiecție specială la Cinema Cityplex - Tomis Mall

Sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 19, constănțenii care vor îndrăzni să iasă din case au ocazia să urmărească, gratuit, la Cinema Cityplex Tomis Mall, premiera filmului „Juste la fin du monde/It’s Only The End of the World”, al regizorului Xavier Dolan, inspirat din piesa omonimă a lui Jean-Luc Lagrace.După 12 ani de absență, Louis, un tânăr scriitor, se întoarce acasă pentru a-și anunța apropiații despre iminența morții sale. Are loc o reuniune familială tensionată, la care orice tentativă de empatie este sabotată de incapacitatea oamenilor de a asculta și de a iubi.Intrarea este liberă, dacă achiziționați de la bar produse în valoare de minim 8 lei.