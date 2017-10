Proiect european pe tema combaterii sărăciei

Ştire online publicată Luni, 11 Ianuarie 2010.

EU Internet Award 2010 este competiția organizată de Comisia Europeană si Europaische Bewegung Deutschland-Zentrum fur Europaische Bildung în care este înscris Palatul Copiilor și în acest an școlar. Referindu-ne la dimensiunea europeană a acestei competiții, trebuie să menționăm că la edițiile anterioare au participat 514 școli din 24 țări care au finalizat 104 proiecte (an școlar 2007-2008) și 66 de școli din 18 țări au finalizat 23 de proiecte anul trecut școlar. Palatul Copiilor s-a numărat printre școlile răsplătite cu diplome pentru proiectele realizate la aceste două ediții. Anul acesta, instituția noastră are ca parteneri Galatasaray Lisesi, Beyoglu, Istanbul - Turcia și Pope Primary School, Pope - Letonia. Organizatorii vor aprecia comunicarea dintre elevii celor trei școli, iar proiectul care se va finaliza în cursul lunii aprilie. Tema dezbaterilor dintre elevi va fi „combaterea sărăciei”, o temă de actualitate și va fi foarte interesat de aflat punctul de vedere al unor elevi de 14-18 ani. Sperăm ca prin participarea la acest proiect elevii constănțeni să devină mai interesați de colaborarea transnațională și munca în echipă, de utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare atât în activitatea școlară curentă, cât și în derularea parteneriatelor internaționale în care sunt implicați, să cunoască și să aprecieze diversitatea culturală. Coordonator proiect, Viorica Cociașu