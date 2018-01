Proiect european multinaţional, la Palatul Copiilor din Constanţa

Proiect european multinațional, la Palatul Copiilor din Constanța

În perioada 17 - 20 ianuarie, o delegație a Palatului Copiilor Constanța a participat, în orașul Lanciano, Italia, la reuniunea din cadrul proiectului european „Exchange of good practice with work based training - art and culture wb-tac”.Municipiul Constanța fost reprezentat de directorul Palatului Copiilor Constanța, prof. Roxana Mitan, și directorul adjunct prof. Cristina Barabaș. Acestea au avut ocazia să se întâlnească și cu primarul orașului Lanciano, Mario Pupillo.„Proiectul are ca scop schimbul de bune practici în domeniul artei și culturii și reprezintă un bun prilej de interrelaționare cu diverse realități culturale de pe teritoriul european. Sunt implicați 40 de participanți din Italia, România, Spania și Anglia. Tema abordată în cadrul întâlnirii din Italia a fost teambuilding-ul și contribuția spiritului de echipă în sustenabilitatea și eficacitatea proiectului”, a explicat prof. Roxana Mitan.