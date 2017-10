Proiect ERASMUS la Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

Proiect ERASMUS la Colegiul Național "Mircea cel Bătrân"

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Proiectul ERASMUS+ al cărui scop este crearea unei rețele de formare în domeniul cetățeniei europene active, reunește 25 de universități și ONG-uri din 13 țări ale Uniunii Europene, sub egida universității Limoges reprezentată de Michel Harel și a AEDE France (Association Européenne des Enseignants) reprezentată de Marie-France Mailhos.Programul, ce cuprinde cinci zile, include sesiuni de formare pe teme de identitate națională și europeană, cetățenie europeană activă și angajare. Publicul țintă îl constituie profesori (cursuri de formare formatori și formare „in service”), părinți, actori din sfera educativă, elevi și studenți.Proiectul a debutat în septembrie 2014 și se va încheia în august 2017, având drept produse preconizate modulele de formare (C1, C2, C3), unelte pedagogice, cursuri și alte produse intelectuale (publicații de specialitate). Proiectul aflat în al treilea an al existenței sale (faza de implementare și evaluare), se bucură de participarea a 18 cadre didactice din 8 țări, coordonate în demersurile lor de către prof. dr. Vasile Nicoară și prof. Lucreția Șirinian.Ieri, participanții la întâlnire au vizitat Colegiul „Mircea” și s-au întâlnit cu elevii care și-au dovedit competențele lingvistice, artistice, științifice și de design informatic. Sub coordonarea prof. Ion Băraru, un grup de elevi participanți la proiectele NASA au susținut o demonstrație a lucrului cu roboți, imprimante 3 D și proiecte legate de crearea unor stații orbitale.Întâlnirea de la Constanța a reprezentat, în egală măsură, un prilej pentru Colegiul „Mircea cel Bătrân” de a încheia noi parteneriate cu instituții europene importante în domeniul educativ.