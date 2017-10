Proiect editorial peste ocean al unui universitar constănţean

Proiect editorial peste ocean al unui universitar constănțean

Conf. univ. dr. Ion Codrescu, de la Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” din Constanța, a publicat, la finele anului care doar s-a încheiat, o carte purtând titlul „Something Out of Nothing”, la Editura Red Moon din SUA.Acest proiect editorial a început în toamna anului 2013, când artistul constănțean a primit o invitație din partea editurii americane de a realiza un volum de autor cu creația sa în domeniul de nișă: pictura haiga. Sub formă de album, cu dimensiunile de 25,5 cm pe19 cm, volumul a apărut în condiții grafice de excepție, cuprinzând un studiu critic asupra picturii haiga semnat de Ion Codrescu și 75 de reproduceri color după creațiile de pictură în tuș semnate de același autor. Cele 75 de picturi în tuș sunt inspirate din creația unor poeți contemporani din SUA și Canada. Prefața volumului este semnată de criticul și istoricul literar Ito Isao, profesor la Universitatea Aichi din Japonia.Coperta a IV-a cuprinde, de ase-menea, câteva păreri scrise de diferite personalități despre creația în pictură haiga realizată de Ion Codrescu: „Măiestria tehnică a lui Ion Codrescu este unică în arta picturii haiga”, Vladimir Devide, Croația l „Ion Codrescu este acel rar maestru de pictură care știe să preia o artă străveche în cel mai bun sens al cuvântului și să o păstreze nouă”, Gabriel Rosenstock, Irlanda l „Ion Codrescu este unul dintre importanții maeștri contemporani în domeniul picturii haiga. Atenția pe care o acordă naturii este transpusă printr-o îndemânare reușită a combinării poeziei și imaginii care formează o unitate ce reprezintă esența picturii haiga”, Stephen Addiss, USA.