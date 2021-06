Proiect de mare anvergură la Teatrul de Stat Constanţa. „Vrem să punem în valoare artiştii”

Teatrul de Stat Constanţa (TSC) l-a avut ca invitat în cursul zilei de luni, 28 iunie, pe renumitul regizor Gábor Tompa, președinte al Uniunii Teatrelor din Europa (UTE), profesor la Departamentul de Teatru al Universității din California, San Diego și director general al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca. Motivul pentru care echipa de la malul mării l-au adus pe acesta la conferinţa de presă organizată la sediul instituţiei a fost proiectul internaţional „Catastrophe”, din care teatrul nostru va face parte.La eveniment au mai participat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu şi directorul TSC, Erwin Şimşensohn. Pe lângă discuţiile legate de proiectul la care am făcut deja referire, s-a mai vorbit şi despre faptul că judeţul Constanţa nu are, nici la ora actuală, o clădire de teatru, aşa cum au marile judeţe ale ţării şi care este absolut necesară.Cu această ocazie, preşedintele CJC, Mihai Lupu şi-a manifestat regretul vizavi de aspectul degradant al clădirilor instituţiilor de cultură din vechea cetate a Tomisului. „La Constanţa, toate instituţiile de cultură arată cum arată. Mai mult decât atât, actorii noştri sunt remuneraţi mai prost comparativ cu alţi colegi de-ai lor din ţară, iar această situaţie trebuie, neapărat, reglată. În acest sens, vom dezvolta, pe viitor, un proiect prin care să punem în valoare artiştii, iar Constanţa să redevină ce a fost pe vremuri. Interesul administrației locale în dezvoltarea culturală a județului Constanța este unul categoric. Latura culturală este importantă și împreună cu educația contribuie la dezvoltarea unei societăți sănătoase. Teatrul de Stat are o echipă de oameni profesioniști, cu un talent aparte, care nu este și nu trebuie să fie mai prejos decât alte echipe din țară. Actorii constănțeni sunt oameni valoroși, pe care îi apreciem foarte mult, iar rolul nostru ca autorități este acela de a le crea cadrul propice pentru desfășurarea unui act cultural de calitate. Îmi doresc ca Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța să cuprindă o componentă clară de dezvoltare a sectorului cultural și cu siguranță împreună cu specialiștii din cultură, vom reuși să redefinim politicile culturale locale”, a declarat Lupu.Legat de această situaţie, directorul TSC, Erwin Şimşensohn a precizat că este convins că în Constanţa se vor întâmpla lucruri cu adevărat importante, în perioada următoare. „În oraşul nostru nu s-a construit niciodată o clădire de spectacole şi cred că acesta este un demers obligatoriu atât pentru administraţia locală, cât şi pentru întreaga comunitate locală. Mă bucur că domnul preşedinte a reiterat interesul administraţiei locale, de a crea un proiect major de construcţie a unei săli de spectacole, a unui centru multifuncţional, în care să poată fi desfăşurate activităţi diverse, nu doar spectacole”, a adăugat directorul teatrului.Referitor la proiectul „Catastrophe”, a subliniat regizorul Gábor Tompa, acesta va implica opt teatre membre ale Uniunii Teatrelor din Europa și șapte teatre nemembre. Proiectul constă în realizarea mai multor coproducții între teatrele partenere, iar Teatrul de Stat Constanța va participa la această inițiativă, realizând un spectacol în coproducție cu Teatrul Maghiar de Stat din Cluj și Teatrul Național din Ljubljana. Apoi, spectacolul va fi prezentat la Constanța, Cluj - Napoca și Ljubljana, urmând ca după aceea să fie jucat atât în cadrul unui festival internațional organizat la Porto, cât și într-un amplu turneu european. Altfel spus, proiectul amintit are rolul de a crea noi perspective și va putea deschide accesul comunității constănțene către un mediu cultural internațional.Cu un buget total estimat de patru milioane de euro, proiectul se va desfășura pe o durată de doi ani și va solicita o cofinanțare a Uniunii Europene, prin programul „Europa Creativă”. Pe parcursul derulării acestuia, vor fi realizate şapte coproducții între teatrele partenere