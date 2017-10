Proiect cultural de anvergură europeană, la final

Muzeul de Artă Constanța, în parteneriat cu Centrul Naval Național pentru Educație, Sport și Tradiții din Constanța și International Organization for Democracy and Human Rights - IODHR din Norvegia, organizează, astăzi, începând cu ora 12, la Centrul pentru Educație Interculturală, din cadrul Muzeului de Artă Constanța, conferința de închidere a proiectului „Centrul pentru Educație Interculturală Constanța (CPEIC)”.Finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Gu-vernul României, în cadrul Programului „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”, proiectul are drept rezultate crearea Centrului pentru Educație Interculturală la Constanța, dotat cu echipament IT; organizarea a șapte ateliere de educație interculturală, cu un grup țintă format din tineri reprezentanți ai unor minorități etnice din zona Dobrogei, elevi de la Colegiul de Arte „Regina Maria” și studenți de la Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius”, organizarea a două expoziții interculturale cu tinerii din grupul țintă, precum și cu artiști plastici consacrați din Constanța și Norvegia.Cu prilejul conferinței de închidere se va desfășura și festivitatea de înmânare a premiilor pentru cele mai bune trei portofolii realizate de membrii grupului țintă, a diplomelor de participare tuturor membrilor țintă și artiștilor plastici, precum și a catalogului celor două expoziții interculturale realizate în cadrul proiectului.