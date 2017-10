Programul Festivalului „Folk You! - Florian Pittiş“

Mai multe ştiri online: folk you

Vama Veche, 21-24 iulie

Programul Festivalului „Folk You! - Florian Pittiș“

În perioada 21-24 iulie, pe plaja din Vama Veche, se va desfășura o nouă ediție a îndrăgitului și de-acum celebrului Festival „Folk You! - Florian Pittiș”, aflat la cea de-a șasea ediție. Începând de anul trecut, Festivalul „Folk You!” se desfășoară sub umbrela „Mișcării de rezistență” inițiată de Jurnalul Național. Tot de atunci, dintr-un festival numai de muzică folk, dedicat cunoscătorilor, acesta s-a transformat într-un eveniment ce acoperă o plajă mai mare de genuri și gusturi muzicale. Și dacă la ediția trecută s-a adăugat doar muzica rock în program, anul acesta, după cum era oarecum de așteptat, programul s-a diversificat și mai mult. Iată programul: joi 21 iulie: Strada Mare, Claudia Ciobanu, Magda Puskaș, Basorelief, Adrian Sărmășan & Laci Kovacs, Jimi Laco, Zoia Alecu, Tudor Gheorghe, Mircea Vintilă & Brambura, Florin Chilian, Zdob și Zdub; vineri, 22 iulie, ora 19: FolkFrate, Bogdan Grosu, Cristi Dumitrașcu, Adrian Berinde, Maria Gheorghiu, Emeric Set, Taxi, Vasile Șeicaru, Guess Who, Holograf; sâmbătă, 23 iulie, ora 19: Proiectul Tivodar, Jazzpospolitas, Fox Studis, Dinu Olărașu, Alina Manole, Poesis, Marius Mihalache și Irina Sîrbu, Nicu Alifantis & ZAN, Mircea Baniciu, Puya; duminică, 24 iulie, ora 19: Mirona Pascu, Ducu Hotima, Andrei Păunescu și Trupa Totuși, Maya, Țapinarii, Celelalte Cuvinte, Ducu Bertzi & Mihai Neniță, Vama.