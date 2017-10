Programul „Şcoala de după şcoală” rămâne privilegiul copiilor de „familie bună”

Omis din Codul educației

Programul „Școala de după școală” rămâne privilegiul copiilor de „familie bună”

Pentru prea mulți părinți a face lecțiile cu propriul copil a devenit de-a dreptul o corvoadă. Și nu atât din cauza faptului că materiile au luat-o razna și ce am învățat noi odinioară acum se studiază în grădiniță, ci pentru simplul fapt că timpul petrecut alături de propria odraslă s-a redus la „Noapte bună, dragul meu!”. Programul „after-school“, adică „școala de după școală” despre care Ecaterina Andronescu spunea că va revoluționa sistemul și va demitiza meditațiile, nu a fost inclus în oferta instituțiilor de stat. Deși criza financiară se conturase deja la momentul inițiativei declarate, ministerul invocă de-abia acum lipsa banilor drept explicație pentru înghețarea acestui program. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, programul „after-school“ nu este în niciun fel reglementat în legislația actuală, motiv pentru care nu sunt monitorizat de minister, ci numai de consiliile locale. Ca dovadă, la întâlnirea de vineri, 28 august, de la Palatul Copiilor, cu dăscălimea constănțeană, ministrul a făcut un apel ca aceștia să-și îndrepte solicitările către Consiliul Județean Constanța, care a promis la Olimpiada Națională de matematică desfășurată în luna aprilie la Neptun că va face tot soiul de investiții pentru excelența în învățământ. Andronescu a uitat, se pare, complet, de instituirea programului „after-school“, el fiind omis din Codul educației, care ar trebui să cuprindă „toate reglementările posibile”, după spusele autorităților. Circa 1.000 lei lunar pentru pregătirea temelor Cei care au descoperit că din a face temele cu copiii altora se poate crea un business sunt încântați să-și vadă liniștiți de afacere fără concurența statului. Fie că se numește „Ștrumfii Land”, „Clubul Isteților“ sau al „Magicienilor“ ori „Poarta Succesului“, majoritatea „școlilor de după școală” constănțene fac înscrieri începând de marți, 1 septembrie, urmând ca mai apoi să-și stabilească grupele și ce profesori supraveghetori necesită. Și, ca titlu orientativ, reprezentanta „Clubului Magicienilor“ ne-a declarat că taxele percepute sunt undeva la 400 lei pregătirea temelor, la care se adaugă alte 200 lei masa de prânz, neincluzând transportul. Un top al taxelor pentru after-school cuprinde școlile care folosesc alt sistem de educație decât cel românesc și care implică cursuri pe toată durata zilei, cu pauze de recreare și învățare complementară. Pe cele mai înalte poziții sunt British School of Bucharest, care percepe taxe de aproape 16.000 de euro anual, American International School of Bucharest - 13.300 euro anual, International School of Bucharest - 5.500 euro anual și Hermann Boerth - 4.500 euro anual. Cert este că dacă părinții își permit să nu lase odrasla cu cheia de gât patru-cinci ore, dar nici nu preferă să angajeze o bonă, care, funcție de experiența profesională, poate sau nu să facă temele cu copilul, „școala de după școală” ajunge undeva, în medie, la 1.000 lei lunar.