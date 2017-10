Programul Biblionet, finanţat de Bill & Melinda Gates, a ajuns la bibliotecile din Constanţa

Programul Biblionet, finanțat de Bill & Melinda Gates, a ajuns la bibliotecile din Constanța

La Biblioteca Județeană „I.N. Roman” a avut loc, ieri, deschiderea simultană a cursurilor de formare a bibliotecarilor în domeniul IT, acțiune care face parte din Programul „Biblionet”, coordonat pe județul Constanța de Ștefan Pleșoianu. Programul „Biblionet” este finanțat de Fundația Bill & Melinda Gates și dezvoltat în România de Fundația IREX (International Researches & Exchanges Board), a cărei principală direcție de activitate este implementarea de programe menite a îmbunătăți calitatea educației și de a contribui la dezvoltarea societății civile. Prin acest program, inițiatorii își doresc să doteze bibliotecile publice din România cu tehnică de calcul și soft, astfel încât în fiecare bibliotecă publică să existe un centru cu acces gratuit pentru oricine. De asemenea, se urmărește dezvoltarea capacităților organizaționale ale bibliotecilor publice și a competențelor bibliotecarilor prin cursuri de formare specifice. „Se dorește crearea unei rețele de biblioteci interconectate, care să reprezinte adevărate resurse informaționale și culturale pentru comunitate. Județul Constanța se află printre primele șase centre din țară dotate cu echipamente moderne”, ne-a spus șef birou Ștefan Pleșoianu. Astfel, 17 biblioteci din județul Constanța vor primi echipamente pentru noile centre IT în luna noiembrie, după ce bibliotecarii vor finaliza cursurile de formare: „Constanța a câștigat, prin aplicațiile depuse, încrederea partenerilor de la IREX, de aceea se află în primul val, cu 17 biblioteci pe lista de primire a echipamentelor”, a precizat Ștefan Pleșoianu. Printre bibliotecile care vor beneficia de echipamente se numără cele din Băneasa, Eforie, Cernavodă, Negru Vodă, Hârșova, Corbu, Agigea, Pecineaga, Topalu și Ostrov, care vor forma „o rețea de păianjeni informațională”: „Vrem ca, prin dezvoltarea rețelelor Biblionet în România și în județul Constanța, să avem 40-45 de centre în tot județul, cu dotările respective și cu bibliotecari instruiți, astfel încât să poată deservi cererilor de ordin informațional”, a precizat Ștefan Pleșoianu. Centrele informaționale vor fi dotate cu laptop-uri, scanner-uri, imprimante și cu sofware-uri donate de Microsoft, care vor contribui la interconectarea dintre biblioteci, dar și la confortul tehnologic al utilizatorilor. Cursul de formare IT durează cinci zile, urmând ca, în perioada următoare, alte serii de bibliotecari să beneficieze de training-uri.