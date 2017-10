Programul activităţilor EXPO ONG

Programul activităților EXPO ONG

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

SAMBĂTĂ 21 ianuarie VIVO Constanța 10.30 - Deschiderea Oficială, Zona Infodesk11.00-12.30: Save The Dogs and other animals (prezentare interactivă),13.00-14.00: Asociația România-Dacia Casa Noastră (prezentare interactivă),14.30-15.30: Asociația de Psihologie și Resurse Educaționale Alpha PsihoMed (prezentare interactivă),16.00-16.30: Asociația House of Education and Innovation (HEI) (prezentare interactivă),17.00-18.00: JCI Constanța (prezentare interactivă),18.00-19.00: RITMUL COLABORĂRII-Stand-up druming (Creative Plus), Zona InfodeskDUMINICĂ 22 ianuarie VIVO Constanța9.00-9.40: Antrenament Sanasport (alergare), START: Zona Infodesk15.00-16.00: RITMUL COLABORĂRII-Stand-up druming (Creative Plus), Zona Infodesk16.00-16.30: Demonstrații militare antice (Asociația România-Dacia Casa Noastră), Zona Infodesk17.30: Manequin Challenge, Zona Infodesk