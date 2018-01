Programe noi la clasele primare: "Cursurile trebuie simplificate, pentru că sunt prea încărcate!"

După ce a interzis auxiliarele didactice la clasă, lăsându-i pe învățători să se descurce cum pot, să împartă culegerile prin curtea școlii și să fotocopieze tone de fișe, ministrul Educației a realizat, cumva, că e timpul să schimbe și programele la clasele primare.Liviu Pop a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Constanța, că are de gând să modifice și planurile cadru la învățământul primar.„Trebuie simplificată programa pentru că este prea încărcată. Cursurile sunt pline de teorie și conțin prea puține exerciții practice”, este de părere ministrul Educației. Acesta nu a precizat și când anume vor fi refăcute planurile cadru și dacă va fi nevoie ca învățătorii să facă cursuri de perfecționare pentru a le putea folosi.Între timp, însă, elevii de clasa a treia gâfâie de fracții și exerciții cu două necunoscute, în loc să citească lecturile copilăriei și să învețe bine tabla înmulțirii. Temele lor durează cu orele, pentru că au pagini întregi de probleme de rezolvat, de pe o zi pe alta, și ajung să facă compuneri înainte de a învăța bine să scrie corect gramatical.30 de minute de lectură, zilnicSpre deosebire de sistemul românesc de învățământ, colegii lor din Marea Britanie citesc înainte să ajungă la școală, iar acolo nu sunt puși să facă compuneri, ci să-și exprime părerile vizavi de ce au citit. „Începând de la patru ani de la «pregătitoare» au, zilnic, câte 30 de minute de lectură. Grupuri mici cu un adult. Citesc împreună. Cărți. La alegere, dintr-o bogată bibliotecă școlară organizată pe «levels» (n.r. niveluri), încă de la tipărire. Nu au manuale la primar. Iau cartea acasă, citesc cu părinții... citesc continuu. La șase ani discută despre ce au citit, formulează opinii... la șapte ani deja povestesc în scris ce au citit... și formulează opinii folosind cuvinte de legătură de genul however (n.r. totuși), nevertheless (n.r. cu toate acestea), on the other hand (n.r. pe de altă parte) șamd”, povestește Adina Drenga, fost învățător la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, în prezent învățător într-o școală din Marea Britanie.Cu sau fără teme pentru acasăÎn ce privește temele pentru acasă, ministrul Pop nu se aventurează să spună că nu se vor mai da, dar zice că „se va lua decizia corectă”.„Am organizat un studiu în care am cerut părerea elevilor, profesorilor, dar și a părinților privind temele. În prezent, se prelucrează datele adunate, pentru a lua o decizie corectă. Experții vor lua, însă, aceste decizii, nu ministrul, pentru că este un domeniu foarte important și nu vreau să bag erori în sistem”, a mai spus ministrul Educației.