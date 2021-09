Programe de studii de Licenţă cu grad ridicat de relevanţă practică

- Până la sfârşitul lunii septembrie, se organizează Admitere la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța de la Universitatea Spiru Haret -Până la data de 30 septembrie 2021, are loc la Universitatea Spiru Haret, cu respectarea restricțiilor instituite de autoritățile competente, admiterea pentru studiile de Licență și Masterat. Oferta educațională a Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța pentru anul universitar 2021-2022 cuprinde trei programe de studii universitare de licență, respectiv: Drept, Management cu predare în limba română, Management cu predare în limba engleză. Indiferent de programul de studii universitare ales, studenții facultății vor beneficia de programe de studii cu grad ridicat de relevanță practică.Toate aceste programe au un grad sporit de relevanță practică, rezultat dintr-o intensă colaborare între reprezentanții facultății și angajatori din județul Constanța. Studenții Facultății de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, Universitatea Spiru Haret au posibilitatea de a lua contact direct cu reprezentanții pieței muncii prin intermediul Centrului de Colaborare dintre Universitate și Piața Muncii care funcționează în cadrul Facultății. Centrul, înființat printr-un proiect finanțat din fonduri europene, mijlocește întâlnirea dintre studenți și antreprenori, dându-le posibilitatea studenților să ia contact direct cu piața muncii și cu cerințele mediului de afaceri local.Sunt organizate periodic cursuri practice susținute prin colaborarea între cadrele didactice și reprezentanți ai pieței muncii, interviuri simulate de angajare în cadrul cărora studenții au oportunitatea de a afla despre așteptările pe care le au angajatorii de la viitorii angajați și chiar de a-și găsi un loc de muncă. Toate aceste activități asigură viitorilor absolvenți toate premisele unei bune integrări pe piața muncii.Totodată, Facultatea are încheiate parteneriate cu instituții reprezentative din Constanța pentru colaborarea în vederea formulării de propuneri de perfecționare a curriculumului universitar în spiritul adaptării la cerințele pieței muncii.„Facultatea reușește să aducă pe piața muncii nu doar absolvenți, ci și valori totodată“„Prin intermediul programelor de studii derulate, Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța a dovedit că poate oferi tuturor absolvenților de liceu posibilitatea de a se pregăti temeinic pentru viitoarea profesie. De asemenea, cercetarea științifică în care ne implicăm an de an alături de studenții și masteranzii noștri fac din această facultate un centru excelent de dezvoltare umană și profesională pentru viitorii absolvenți.Colaborarea intensă pe care Facultatea o are cu partenerii de practică din domeniul economic și juridic, inclusiv prin programele de cercetare derulate în cadrul Facultății, au dus la o mai bună integrare a absolvenților instituției pe piața muncii, având ca finalitate pregătirea aprofundată a studenților.În acest fel, Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța reușește să aducă pe piața muncii nu doar absolvenți, ci și valori totodată”, declară conf. univ. dr. Octav Neguriţă, decanul Facultății de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța de la Universitatea Spiru Haret.Viitorii studenți ai Facultății de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța își pot manifesta interesul de a deveni studenții facultății accesând pagina on-line a facultății https://sjse-ct.spiruharet.ro/, secțiunea Admitere și completând informațiile privind datele de contact. În timp foarte scurt, vor fi contactați de personalul facultății care îi va consilia și îi va îndruma pe parcursul întregului proces de înscriere la facultate. Toate documentele pot fi trimise în format electronic la secretariatul facultății, la adresa de e-mail admitere_sject@spiruharet.ro sau pot fi depuse în original la sediul facultății din str. Unirii nr.32-34, Constanța.Te așteptăm să fii student la USH de la 1 octombrie 2021!De 30 de ani învățăm împreună!