Programe de modernizare pentru marina militară

Festivitățile de început de an universitar de la Academia Navală au deschis, ieri, seria acțiunilor dedicate studenților și profesorilor lor. La ora 10 fix, pe platoul din incinta instituției, s-a dat onorul. Surpriza a fost prezența primarului Radu Mazăre, cunoscut drept un susținător al UMC-iștilor. Și, mai mult, a stat chiar lângă prefectul județului, Dănuț Culețu, ambii veniți să ureze succes studenților. Invitatul special al celor de la „Mircea cel Bătrân" a fost ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, de a cărui prezență s-au emoționat la maxim tinerii, mai ales în momentul discursurilor aferente reprezentanților anilor V și I. Anul acesta, în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân", se vor pregăti peste 1.700 de studenți, din care 460 sunt în anul I. Ministrul Apărării Naționale, Teodor Meleșcanu a declarat că sunt prevăzute programe strategice de modernizare, inclusiv pentru marina militară, iar cei care vor absolvi vor beneficia de o dotare modernă cu ambarcațiuni care să dispună de o tehnică la standarde ridicate. El a remarcat un număr mare de studenți la marina civilă, inclusiv fete, semn că meseria de ofițer de marină îi atrage pe tineri deși este una grea și dură. În altă ordine de idei, Teodor Meleșcanu a declarat că în urma ultimelor consultări avute legate de bugetul pe 2008 pentru MApN speră să mai fie alocate niște fonduri în plus.