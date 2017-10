Programare "La ginecolog", dar la… Harlequin

Joi, 23 iunie, de la ora 21, în Mamaia, la Harlequin, o nouă comedie născută din umorul iremediabil al vieții cotidiene și intitulată… atractiv „La ginecolog” propune constănțenilor întâlnirea cu cinci personaje ce provin din medii sociale diferite și care, în așteptarea domnului doctor, ajung să-și povestească întreaga viață.Este un spectacol despre prima iubire, despre prima cerere în căsătorie, despre primul sărut, despre primul divorț, despre cei care iubesc în secret… Însă, punctul culminant este reprezentat de dorința arzătoare a unei femei de a avea un copil prin orice mijloace. Până unde poate merge această dorință depășește orice imaginație!„Dacă ai peste 16 ani, a venit momentul să-ți faci o programare la ginecolog! Dacă ești bărbat, poți doar să privești! Să nu vă fie teamă! N-o să simțiți nimic, poate doar ușoare dureri abdominale din cauza râsului. Plus de asta, domnul doctor are mâna ușoară”, cam așa sună invitația organizatorilor.