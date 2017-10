Program de vară exclusiv în limba engleză pentru copii

29 Iunie 2010

Ce program au copiii noștri în timpul vacanței de vară? Timp de mai bine de două luni nu mai merg la școală, iar temele pentru acasă sunt o amintire. Timpul liber de școală nu trebuie neapărat să însemne și timp „gol” în acumularea de noi experiențe utile pentru dezvoltarea personală a copiilor noștri. Le putem oferi, oare, cu ușurință, o experiență deosebită, distractivă și în același timp educativă, în orașul natal, în timpul verii? „I am the World” este activitatea de vacanță exclusiv în limba engleză pe care copiii o iubesc. „I am the world” are loc în centrul Helen Doron Early English din Constanța și se adresează copiilor între 4 și 10 ani. Timp de 4 ore pe zi, pe o perioadă de 2 sau 4 săptămâni, copiii se implică în activități prin care descoperă lucruri fascinante despre lumea în care trăiesc, despre cultura altor țări și prin care, în același timp, învață limba engleză și își consolidează cunoștințele dobândite în timpul anului școlar. Programul le oferă divertisment organizat în grup prin dramatizări, jocuri, dans, muzică special compusă pentru acesta și nenumărate experiențe multisenzoriale. Cu „I am the world” copiii participă la un tur imaginar al lumii, lucrând cu atlase, globuri și o recuzită colorată care îi ajută să experimenteze elemente din diferite țări. Ei se vor bucura de muzică tradițională, își vor prepara propriile feluri de mâncare cu specific etnic și vor crea costume și obiecte artizanale proprii. Copiii interacționează în limba engleză și învață să recunoască caracteristici geografice binecunoscute, animale din diferite regiuni ale lumii și imagini faimoase. Prezența este flexibilă, iar programul este modular, astfel încât participanții pot reveni de câte ori doresc, pe tot parcursul verii. „I am the World” este un program de tip școală de vară, organizat în Constanța în centrul de învățare a limbii engleze Helen Doron Early English cu adresa în strada Mitropolit Dosoftei numărul 38. „I am the world” are loc zilnic în intervalul orar 10:00 – 14:00 pe parcursul a două sau patru săptămâni conse-cutive. Date de începere pentru noi grupe în vara 2010: 5 Iulie, 19 Iulie, 2 August și 16 August. Înscrierile se fac apelând la telefon 0723/ 949.393, sau trimițând datele de contact la adresa de e-mail constanta1@helendoron.com. Mai multe detalii despre metodă și despre centrele Helen Doron Early English deschise în România găsiți pe site-ul www. helendoron.ro.