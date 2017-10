PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 7 - 13 feb 2014

Ştire online publicată Luni, 03 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: Phil Lord, Chris MillerIn rolurile principale: Elizabeth Banks, Liam Neeson, Morgan FreemanGen: Acțiune, Animatie, ComedieDurata:108 minuteOra: Mi,J: 13:00Marea aventură Lego spune povestea surprinzătoare a lui Emmet, un tip obișnuit să urmeze cu strictețe regulile, fără să se remarce prin ceva anume, dar care ajunge în centrul atenției după ce primește, din greșeală, titlurile de "persoană extraordinară" și "salvatorul planetei". Astfel ajunge în compania unor străini curajoși alături de care pornește într-o călătorie epică pentru a opri distrugerea omenirii, călătorie pentru care Emmet este complet nepregătit .SALA1: Eroii monumentelor (The Monuments Man) N-15 - AVANPREMIERARegia: George ClooneyIn rolurile principale: Cate Blanchett, George Clooney, Matt DamonGen: Acțiune, IstoricDurata:118 minuteOra: Mi,J: 19:30În timp ce Adolf Hitler încerca să pună stăpânire pe vest, armatele lui căutau și adunau metodic cele mai valoroase comori artistice ale Europei. Într-o cursă contra cronometru în spatele liniilor inamice, o grupare specială formată din directori, curatori, istorici de artă și alți oameni culți americani și europeni, autointitulați Monuments Men, și-au riscat viețile cutreierând continentul pentru a preveni distrugerea a mii de ani de artă. Aceasta este povestea lor!SALA1: Nimfomana Vol. II (Nymphomaniac:Volume II) IM -18 PREMIERARegia: Lars von TrierIn rolurile principale: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard, Uma Thruman, Shia LaBeoufGen: DramaDurata:130 minuteOra: V,L,Ma: 20:30S,D: 22:00Mi,J: 21:45Nymphomaniac este jurnalul erotic al unei femei, Joe (interpretată la maturitate de Charlotte Gainsbourg), din perioada adolescenței, până la vârsta de 50 de ani, momentul la care ni se confesează.SALA1: Ultimul Zburator AP-12 - PREMIERARegia: Ovidiu GeorgescuIn rolurile principale: Gabriel Dutu, Iulia VerdesGen: Fantastic, RomanticDurata:109 minuteOra: V,L,Ma: 16:00S,D: 20:00Mi,J: 15:15În anul 2012, când oamenii trăiesc într-o lume desvrăjită și nu mai cred în povești și-n Zburători, ultimul dintre aceștia, Zanoni, s-a refugiat într-un vechi conac boieresc, transformându-se într-un personaj misterios €œ„care plimbă fetele noaptea cu motorul” oferindu-le clipe de plăcere trupească. Într-o seară, din întâmplare, Zanoni ajunge la concertul unei fete, Eliza, cea care-i va schimba radical percepția asupra vieții și a existenței sale de Zburător.Regia: Paco CabezasIn rolurile principale: Nicolas Cage, Rachel Nichols, Peter StormareGen: Acțiune, Crimă, ThrillerDurata:105 minuteOra: V,L,Ma: 18:15S,D: 14:00, 17:45Mi,J: 17:30Când un mafiot rus îi răpește fiica unui interlop care acum a renunțat la viața de infractor, acesta se vede nevoit să-i cheme la ordin foștii parteneri ca să-și facă singur dreptate.SALA1: Goana dupa alune 3D - dublat (The Nut Job) AG Regia: Peter LepeniotisIn rolurile principale: Will Arnett, Liam NeesonGen: Animatie, Aventuri, Comedie, FamilieDurata:86 minuteOra: V,L,Ma: 14:00S,D: 12:00, 16:00Noua comedie animată ne poartă în orășelul Oakton, unde neastâmpăratul veverițoi Surly (Will Arnett) și prietenul său, șoarecele Buddy, pun la cale un plan extraordinar: să jefuiască cel mai mare magazin de alune. Cu gândul la lunga iarnă în care se vor îmbuiba cu nuci, migdale, fistic și așa mai departe, cei doi prieteni strâng o celulă de criză și atacă ținta, dar își vor da seama foarte curând că situația îi depășește cu totul.SALA 2: RoboCop (RoboCop)- PREMIERA (AP-12) Regia: Jose PadilhaIn rolurile principale: Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Abbie CornishGen: Actiune, Crima, SFDurata:121 minuteOra: V: 18:30 S,D: 12:15, 20:30L-J: 14:15, 18:30Alex Murphy este un soț iubitor, un bun tată și un bun polițist, făcând tot ce-i stă în putință să stăvilească valul de infracțiuni și corupție din Detroit. După ce este rănit mortal la datorie, OmniCorp utilizează nemaipomenita știință a roboticii pentru a salva viața lui Alex. El revine apoi pe străzile orașului său drag dotat cu grozave noi abilități, însă trebuie să facă față unor probleme cu care omul obișnuit de dinainte nu s-a confruntat niciodată.SALA 2: Legenda lui Hercule 3D (The Legend of Hercules)- N-15Regia: Renny HarlinIn rolurile principale: Krelian Lutz, Gaia WeissGen: Actiune, AventuriDurata:99 minuteOra: V: 14:15, 21:45 S,D: 14:30, 18:30L-J: 16:30, 20:45În Grecia antică, o regină cade pradă dorinței lui Zeus, iar rezultatul e un fiu cu un destin exemplar: ar trebui să-l răstoarne pe regele tiranic și să readucă pacea într-un ținut plin de probleme. Dar prințul, Hercule, nu are habar de obârșia sa zeiască și vrea un singur lucru: iubirea lui Hebe, prințesa din Creta, promisă chiar fratelui lui Hercule. Când eroul află ce responsabilitate îi stă pe umeri, trebuie să aleagă: va fugi alături de dragostea lui sau va lupta pentru a-și împlini destinul?SALA 2:Eu, Frankenstein 3D (I, Frankenstein)- N-15 Regia: Stuart BeattieIn rolurile principale: Aron Eckhart, Aden YoungGen: Actiune, Fantastic, SFDurata:93 minuteOra: V: 16:15S,D: 16:30Acțiunea filmului este plasată într-un prezent distopic, unde gargui răzbunători și demoni feroce se dezlănțuie într-o bătălie finală pentru putere. Creație a lui Victor Frankenstein, Adam se trezește prins în mijlocul confruntării celor două rase și ajunge astfel să descopere un secret despre el însuși ce ar putea schimba soarta luptei, dar și destinul său, pentru totdeaunaSALA 3: RoboCop (RoboCop)- PREMIERA (AP-12) Regia: Jose PadilhaIn rolurile principale: Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Abbie CornishGen: Actiune, Crima, SFDurata:121 minuteOra: V: 14:30, 21:15S,D: 14:45, 17:15L-J: 17:00, 21:30Mi,J: 17:00, 19:15SALA 3: Ea (Her)- PREMIERA (AP-12) Regia: Spike JonzeIn rolurile principale: Scarlet Johansson, Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia WildeGen: Comedie, Drama, Romantic, SFDurata:121 minuteOra: V: 19:00S,D: 19:30L-J: 19:15Mi,J: 21:30Povestirea se petrece la Los Angeles, cândva în viitor. “Ea” ni-l prezintă pe Theodore (Joaquin Phoenix), un bărbat complex și sufletist, care își câștigă existența scriind scrisori personale pentru alți oameni. Cu inima frântă după un lung mariaj eșuat, el începe să fie interesat de un nou sistem de operare pe calculator, care răspunde la comenzi vocale și promite a fi extrem de intuitiv, devenind un fel de entitate de sine stătătoare. Când îl instalează, el este încântat să facă cunoștință cu “Samantha,” o voce superbă de femeie (Scarlett Johansson), care pare a fi pătrunzătoare, sensibilă și surprinzător de simpatică. Pe măsură ce dorințele și nevoile lor cresc simultan, prietenia lor se adâncește transformându-se într-o dragoste reciprocă..SALA 3: In mijlocul pustiului alb ( Into the White) - AP-12 Regia: Petter NæssIn rolurile principale: Rupert Grint, Florian LukasGen: Acțiune, Dramă, IstoricDurata: 101 minuteOra: V: 17:00S,D: 12:30 TARIF UNIC 10 RON L-J: 14:30Suntem la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar deasupra Norvegiei o grea bătălie se dă în înaltul cerului: două avioane, unul britanic, celălalt german, se prăbușesc într-un ținut izolat. Coincidența face ca piloții goniți de gerul năprasnic să caute adăpost în aceeași colibă. Războiul i-a transformat în inamici, dar provocările situației lor îi vor obliga să colaboreze pentru a supraviețui.SALA 3: Un politist si jumatate ( Ride Along) - AP-12 Regia:Tim StoryIn rolurile principale: Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter, Dragos Bucur Gen:Actiune, ComedieDurata: 100 minuteOra: S,D: 21:45Un tip căruia-i turuie gura încontinuu ține neapărat să meargă măcar o dată în patrulare pe străzile din Atlanta cu fratele iubitei sale, un polițist căruia-i sare țandăra foarte ușor. Odată ce acesta acceptă să fie însoțit de (probabil, spre disperarea lui) viitorul lui cumnat, cel din urmă se vede nevoit să facă tot posibilul să supraviețuiască în cele mai nebunești 24 de ore din viața lui.