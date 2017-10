„Profesorul slab sădeşte scârba elevului!“

3

Draga George

...eu nu am vorbit aici de omul din afara clasei! Inspector general, inspector de specialitate, inspector de sector. Nu cotest valoarea lui de matematician. Atat cat a fost ea. Sustin doar ca nu trebuie sa dea lectii de morala unul care a stat prost la acest capitol! Cat despre faptul ca ...tremurai la orele lui...ma face sa inteleg ca ai invatat de frica! Crezi ca a fost tocmai bine? Si eu am tremutat de frica in fata profesorilor mei. Cred ca in regimul comunist, toti am tremurat de frica la scoala! Asa era facuta scoala atunci. Sa-ti planteze sentimentul fricii si sa stai cu el in inima si suflet toata viata! ...din cauza asta suntem catalogati, noi romanii, ca oameni fricosi! ...Si nu este bine. Scoala trebuie sa ne dezvolte personalitatea nu sa o inhibe! Din cauza asta si suferim acum. Ca popor, nu putem sti ce ne este bine, ce ne trebuie, cum trebuie sa ne organizam. Asteptam sa vina, asa cum veneau la scoala, in clasa, profesorii de care ne era frica, cate un carmuitor care confunda binele nostru cu al lor. Daca am fi avut in scoala profesori adevarati, nu din cei care ne-au insuflat teama, am fi putut deosebi acum binele de rau si soarta noastra ar fi fost alta....Altfel, despre morti numai de bine!