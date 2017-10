Profesorul Keith Hitchins a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Andrei Şaguna“

La deschiderea anului universitar,

Profesorul Keith Hitchins a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Andrei Șaguna“

Sâmbătă, 3 octombrie, a avut loc deschiderea anului universitar al Universității „Andrei Șaguna”, prilej cu care reputatul profesor academician Keith Hitchins, de la Universitatea din Illinois, SUA, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al instituției. În prezența a peste 300 de studenți, fie boboci, fie inițiați în chestiunile universitare, evenimentul a beneficiat de prezența unor academicieni de renume, precum Constantin Bălăceanu - Stolnici, Alexandru Surdu, Cătălin Zamfir, Teodor Dima, Elena Zamfir, a consulului Republicii Populare Chineze la Constanța, Wang Tieshan, dar și a reprezentanților Universității „Andrei Șaguna”. Moderatorul evenimentului a fost prof. univ. dr. Aurel Papari, rectorul universității constănțene. Acad. Constantin Bălăceanu - Stolnici, rectorul de onoare al Universității „Andrei Șaguna”, le-a urat mult succes studenților, făcând apel la filozofie și religie pentru a-i încuraja și motiva: „Începutul e întotdeauna emoționant. Aristotel spunea că învățatul e foarte amar, dar, după el, guști o dulceață ca mierea”. Prof. Stolnici a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește goana după diplome: „Știm că există studenți care vin să-și ia doar diplomă. Aceștia nu sunt studenți, sunt rebuturile studențimii. Nu poți să ai o carieră sigură fără a avea o anume onestitate, și asta vă rog să respectați”. „Nu uitați să deschideți ferestrele spre orizonturile culturii. Pe lângă ce învățați pentru școală, mai citiți o carte, mergeți la concerte, la teatru. E ceva ce corespunde demnității intelectuale în adevărata accepție a cuvântului. Și nu uitați să priviți și în sus, spre spiritualitate”, i-a îndemnat academicianul pe studenți. Despre prof. Keith Hitchins sunt foarte multe de spus. Cu o activitate prolifică în domeniul istoriei, el este unul dintre cei mai apreciați cercetători care au studiat istoria Europei de Sud-Est. Este membru de onoare al Academiei Române, din anul 1991, fiind distins cu Diploma pentru contribuția la răspândirea cunoașterii culturii și civilizației române în străinătate, acordată de Fundația Culturală Română, în 1995. De asemenea, a obținut premiul pentru întreaga activitate desfășurată și pentru contribuția la Studiile Slovace, acordat de Asociația Americană pentru realizarea Studiilor Slovace, în anul 2000, Ordinul Național „Pentru Merit” în gradul de Comandor, President of Romania, în 2000 și Crucea Casei Regale a României, King Michael I of Romania, în anul 2008. Contribuția sa la elucidarea istoriei poporului român din Transilvania a fost recunoscută prin decernarea, în 1985, a premiului „Nicolae Iorga” al Academiei Române pentru lucrarea „Ideea de națiune” („The Idea of Nation”). Licențiat la Harvard, cunoaște 18 limbi, printre care româna, franceza, maghiara, turca, germana, rusa și bulgara, având și cunoștințe de limbă albaneză, sârbo-croată, slovacă, greacă modernă, kurdă și persană. A realizat studii vaste despre istoria și cultura română, pe care le-a răspândit în forurile științifice din străinătate. Profesorul a fost distins cu medalia baronului universității constănțene, întrucât unul dintre personajele istorice căruia i-a dedicat ample studii este Andrei Șaguna: „Mă simt foarte onorat pentru premiul care mi-a fost decernat. În peste 50 de ani de carieră, m-a preocupat activitatea lui Andrei Șaguna. Am început studiile despre el la Harvard, când am ales să studiez istoria Europei de Sud Est”, a spus prof. Hitchins. Cer-cetările despre construirea națiunilor le-a realizat la Viena, Paris, iar în România a putut veni după stabilirea unui acord cultural între SUA și România. Universitatea „Andrei Șaguna” a marcat și împlinirea a 60 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și China, printr-o expoziție de fotografie deschisă în holul instituției. Expoziția, intitulată „Paralela 30 a Chinei”, a fost vernisată de consulul Wang Tieshan, fiind grupată pe secțiunile peisaje, istorie și imagini umaniste ce reflectă viața de zi cu zi a poporului chinez.