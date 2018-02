Profesorii universitari vor preda cursuri de etică

Ministerul Educației Naționale (MEN) a decis ca, începând de anul acesta, să fie introduse în universități cursuri de etică și integritate academică pentru studiile universitare de masterat și doctorat.Mai exact, aceste cursuri devin obligatorii în cadrul studiilor universitare de masterat și doctorat, deoarece în aceste cicluri de studiu creația individuală și cercetarea științifică au o pondere majoritară. Pentru studiile universitare de licență, cursul are, deocamdată, caracter opțional, întrucât partea de creație are o pondere mai mică.Potrivit reprezentanților MEN, adoptarea acestui ordin are rolul de a asigura cunoștințele și deprinderile necesare unei activități academice și de cercetare, în acord cu cerințele eticii și deontologiei universitare.În acest context, ordinul completează cadrul normativ existent, care până acum prevedea doar obligativitatea evaluării lucrărilor științifice sub aspectul eticii universitare, fără ca, anterior, să fie dobândite, în mod obligatoriu, competențele necesare pentru cei care le redactează.