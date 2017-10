Profesorii „şpăgari“ de la BAC pot rămâne şomeri

3

Romania este salvata

Ce noroc avem ca a inceput toata lumea sa investigheze fraudele din sistemuil de invatamant!. Cred ca asta este secretul. In urmatorii ani tara noastra va inflori ca o floare primavara. Va dispare coruptia si vom ajunge si noi la nivel occidental. Din toata mafia si toti politicienii corupti si economia subterana care duc tara de rapa, de jumatate de an incoace ni se tot scot ochii cu eradicarea coruptiei din invatamant. Nimeni nu se sesizeaza de adevaratele fapte de coruptie, de flota vanduta pe sest, de manelistii care ne flutura cu nonsalanta pe la nas banii neimpozitati pe care ii castiga, de marii mafioti care nu sfideaza cu averile lor, dar am gasit acum tapul ispasitor. Suntem de tot rasul. Rusine!!!!