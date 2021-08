Profesorii s-au enervat! „Ar trebui să ne odihnim cu toţii puţin, să vedem cu cine mai lucrează”

Venită deja pe un fond de revoltă în rândul profesorilor, care s-au văzut, din nou, păcăliți în ceea ce privește salariile, vineri, 20 august, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a mai făcut o declarație, la finalul ședinței dedicate deschiderii anului școlar, care avea să înfurie și mai tare cadrele didactice. Ministrul a afirmat că profesorii nevaccinați care nu se testează vor trebui „să se odihnească un pic”, dacă rata de infectare trece de 6 la mie.Asta după ce joi, 19 august, la finalul ședinței de Guvern, același ministru al Educației avea să spulbere speranțele profesorilor care așteptau ca, de la 1 septembrie, salariile să le fie majorate cu 16%, creștere amânată în 2020.„Salariile profesorilor nu cred că vor putea creşte după rectificarea bugetară. Avem nevoie de o componentă care să asigure salariile pentru posturile create în plus generate de micşorarea numărului de elevi în clasă, avem nevoie de rectificare bugetară pentru salarizarea personalului din creşe, avem nevoie de creşteri bugetare pentru salarizarea surplusului de personal din grădiniţe, avem nevoie de creşteri pentru acoperirea programului «Masa caldă», ce am aprobat astăzi, avem nevoie de foarte multe lucruri şi trebuie să prioritizăm aceste creşteri”, a declarat ministrul, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.„S-o trimită pe aia de la TV care face reclamă la vaccin și-i e dor de mirosul de cretă”Iată în continuare câteva dintre reacțiile cadrelor didactice postate pe unul dintre cele mai puternice grupuri din mediul online „Învățământ preuniversitar”.„Să ne lase să mergem la școală fără vaccinări și testări! Să se ocupe de adevăratele probleme din învățământ. Îi transmit că îmi plătesc naveta 250 de lei pe luna, că mai scot din buzunar pentru materiale didactice câte 100 de lei în fiecare lună, că după online am nevoie de o nouă pereche de ochelari pe care nu mi-i cumpără el, că ne-am săturat de hârtii, de clase cu peste 25 de elevi, și s-o trimită pe aia de la TV care face reclamă la vaccin și-i e dor de mirosul de cretă... să vină la mine în clasă. Îi dau eu două cutii să stea cu nasul în ele. Eu mi-aș dori o tablă mai deșteaptă, să nu mai înghit praful de cretă, la care sunt alergică. I-aș mai transmite să-și bage vaccinul ăsta experimental unde vrea el, că eu nu cunosc prea mulți care sunt dispuși să-l facă”.„Ar trebui să ne unim şi să ne odihnim cu toţii puţin, să vedem cu cine mai lucrează... că şi aşa, atunci când e vorba de mărire de salariu, conform legii, ar fi alte priorităţi... Oare când s-a dat legea s-a condiţionat că ar fi alte priorităţi? De ce se mai spune că unde e lege nu e tocmeală?”.„Treaba cu «odihna» așa cum a sugerat dânsul... a sunat foarte urât! Nu cred că se va ajunge acolo. Să zicem că a fost o scăpare. Eu sper că totul se va rezolva cu bine, fără constrângeri de nici un fel”.„Să se ocupe de problemele reale ale învățământului, pe care ori nu le cunoaște ori le știe și le ignoră. În țară există cadre didactice foarte bine pregătite, elevi cu potențial, dar nu numai la școlile de top, la toate școlile, indiferent de mărime sau locație. Ceea ce se întâmplă reprezintă o lipsă de respect față de cadrele didactice și elevi, ar trebui să gândească înainte de a spune astfel de lucruri”.„Nici unul mai bun decât altul! Multă vorbărie, agitație și rezultatul e același! Schimbarea nu se face cu un singur om, se face atunci când toți suntem uniți. Sănătatea a protestat și a obținut salarii, noi batem din gură și nu facem NIMIC!!!! Nimănui nu îi pasă de învățământ, nici chiar ministrului. Așa rămânem încă un an și încă 100 fără salarii mărite, fără banii de remedială etc. «Hodină bună!» vorba românului. Trăiască PCR”.„Spune că el nu obligă la vaccinare. Dar acesta este un mod voalat de a obliga. Ar trebui ca, din toamnă, să renunțăm toți să mai facem orele remediale și tot ce mai propune. Dar cum nu suntem deloc uniți, că ne gândim la copii, vom fi în continuare bătaia de joc a guvernanților”.„«Să ne odihnim puțin, domn ministru», până rămâneți fără cadre didactice! Cine o să mai predea la clasă, copiilor?! Apropo, din acest an școlar reduceți și numărul elevilor/copiilor de la clasă?! Parcă așa era un zvon?! Deci, cu cât mai multe cadre «odihnite», cu atât mai multe clase descoperite!”.