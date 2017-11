Profesorii, plătiţi să înveţe să lucreze cu noile programe şcolare

Profesorii, plătiți să învețe să lucreze cu noile programe școlare

55.000 de profesori vor fi pregătiți, în următorii patru ani, pentru a putea lucra cu noile programe școlare. Cursurile, demarate de Ministerul Educației, în cadrul proiectului strategic „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED), sunt gratuite. În plus, fiecare cadru didactic va primi o subvenție de 600 de lei pentru transport și mâncare.Proiectul, al cărui obiectiv este abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, se va derula în perioada 2017 - 2021 și are un buget de aproximativ 42 milioane de euro. „Este un proiect ambițios și absolut necesar pentru sistemul de învățământ din România, întrucât a fost aprobat un nou curriculum atât pentru învățământul primar, cât și pentru cel gimnazial, acesta din urmă fiind în curs de implementare. Proiectul atinge toate elementele necesare formării pentru un act de predare de calitate din perspectiva profesorului”, consideră ministrul Educației, Liviu Pop.Pentru desfășurarea activităților de formare vor fi alcătuite 2.750 de grupe de profesori în toate județele și în Capitală. Numărul total de ore de formare la nivel național este de 330.000, implicând aportul a 900 de formatori. Toți cei 55.000 de participanți la cursurile de formare vor primi o subvenție în cuantum de 600 de lei. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii. De asemenea, vor fi elaborare 18 ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise pentru toate disciplinele. Acestea vor fi accesibile elevilor și cadrelor didactice atât în centrele de resurse educaționale deschise, cât și pe o platformă online de e-learning.„În primele luni ale proiectului va fi facilitată, în rândul decidenților și partenerilor educaționali, abordarea curriculară unitară și coerentă, centrată pe competențe, cu scopul de a asigura oportunități egale pentru elevii aparținând grupurilor dezavantajate, inclusiv pentru cei reintegrați în programe de tip «A doua șansă». Totodată, prin intermediul activităților incluse în CRED, se are în vedere creșterea calității și relevanței educației în școlile aflate în zone cu populație vulnerabilă, ținta fiind reducerea ratei de părăsire timpurie a învățământului prin implementarea de proiecte inovative axate pe dezvoltarea competențelor – cheie, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative și motivaționale, pentru cel puțin 2.500 de elevi”, a mai spus ministrul Educației.