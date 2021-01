Profesorii, plătiţi în plus să recupereze materia. „Sper să nu se facă discriminări!”

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei iau în calcul două surse de finanţare pentru plata orelor de recuperare, întrucât una dintre acestea acoperă doar elevii până la 16 ani. „Există la nivel de proiect, am identificat din POCU o sumă de 30 de milioane de euro, care a făcut deja obiectul unei ordonanţe de urgenţă nr. 171, prin care am putea să acordăm elevilor – este vorba despre cei sub 16 ani pentru că doar ei sunt eligibili – o sumă de 200 de lei pe lună şi, luând în calcul un interval de două luni şi jumătate de la deschiderea şcolilor în format fizic – februarie, martie, până la jumătatea lunii aprilie – asta ar însemna 500 de lei per elev. Asta ar însemna 100 de euro per elev pentru acţiuni remediale”, a precizat, săptămâna trecută, ministrul Sorin Cîmpeanu.





De asemenea, sunt discuţii pentru un alt proiect, cu Banca Mondială, din care peste 40 de milioane de euro sunt destinaţi acţiunilor remediale ca măsură de reducere a abandonului şcolar. Acesta va fi destinat elevilor de liceu.



„Am muncit cot la cot cu elevii!”





Pe de altă parte, sunt voci care consideră că măsura este uşor discriminatorie, având în vedere că foarte mulţi profesori au făcut eforturi considerabile pentru a putea ţine pasul cu orele şi a nu pierde materia cu elevii, au lucrat foarte mult, au făcut cursuri online şi sunt la zi cu predarea, aşa că nu este necesară recuperarea, şi profesori care nu şi-au dat interesul, dar acum vor beneficia de sume considerabile pentru a-şi face datoria.



„Să sperăm că această recuperare va fi organizată după nişte criterii. Căci altfel vor fi dezavantajaţi tocmai profesorii care şi-au dat interesul, care au găsit soluţii pentru a lucra cu elevii şi a nu rămâne în urmă, şi avantajaţi cei care nu s-au familiarizat nici acum cu acest sistem nou. Ei vor încasa sume frumoase şi e nedrept pentru cei care au muncit permanent în această perioadă, cot la cot cu elevii”, este de părere S.I., un cadru didactic de la un liceu din Constanţa.







Începe vaccinarea educatoarelor şi învăţătoarelor





În paralel, începe şi vaccinarea cadrelor didactice din judeţ. Inspectoratul Şcolar a transmis, în cursul zilei de ieri, către Ministerul Educaţiei, stadiul înscrierilor cadrelor didactice pentru vaccinarea împotriva COVID-19. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei prioritate la imunizare ar trebui să aibă angajaţii din unităţile de învăţământ preşcolar, acolo unde nu este obligatoriu portul măştii de către copii şi cadrele didactice care lucrează nemijlocit cu elevii, şi angajaţii unităţilor de învăţământ preuniversitar care urmează să funcţioneze cu prezenţa fizică începând cu data de 8 februarie 2021.





