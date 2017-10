Profesorii, la un pas de grevă. Creşterea salariilor, o mare ţeapă

1

profi neobrazati

in loc sa fie fericiti ca s-au dat pensii speciale ( nu lor ) ca s-au marit exploziv indemnizatiile politicienilor (nu ale lor ) ca pina si personalul Parlamentului ( paznic, soferi, bucatari ,ospatari ,femei de serviciu ghizi etc )primesc dupa numai 4 ani pensii speciale se gasesc si ei sa ceara banii care au fost cistigati in instanta, banii care le-au fost promisi si cu care au fost prostiti in campanie,banii care sa le asigure un trai demn ( ferindu-i de aroganta beizadelelor pe cere le scolesc ) Nu sint manuale, nu sint materiale didactice , nu sint rechizite ? ce conteaza ! fiti mindrii ca in Teleorman se construieste cel mai scump stadion din tara ( pret pe loc ) Voi fiti intelegatori ca tara nu are bani ( pentru voi ) procentul din PIB pt educatie a fost o glumita electorala si voi ati luat-o de buna PA ! si sa votati PSDragnea si data viitoare ( naivilor ca sa nu spun fraierilor )